Con Dallara giochi, corri, doni. Cinque gare online con finalità benefica per il Maggiore di Parma

Cinque gare online su circuiti internazionali per vincere la sfida e conquistare un’esperienza in Dallara oltre alla possibilità di donare durante la gara automobilistica per sostenere gli ospedali di Parma e Bergamo. E il Dallara Esports Championship è arrivata al traguardo.

L’iniziativa è nata insieme ad AK Informatica, realtà di Bergamo, specializzata nei servizi di Gaming, dove attraverso 5 gare realizzate su circuiti internazionali come Mugello, Imola, Brands Hatch e Spa-Francorchamps, sono stati selezionati i migliori tre classificati, ai quali sono state offerte altrettante opportunità di esperienza formativa in azienda. La partecipazione era libera, a tutti i partecipanti però è stato chiesto di effettuare una donazione, attraverso la piattaforma online, totalmente dedicata alla raccolta fondi predisposta da Dallara e Ak informatica. Tutte le gare sono state realizzate sulla piattaforma Assetto Corsa e sono state trasmesse sui canali social delle due aziende con telecronaca. Durante le gare è stato possibile per tutti effettuare una donazione per supportare le due realtà ospedaliere fortemente colpite dall’emergenza sanitaria in atto. Alla donazione hanno aderito sponsor Dallara come Belotti, Lenovo, Cisco, Erreà, e GrandStudio. La somma raccolta di circa 12mila euro è stata divisa tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e all’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“Non solo era doveroso ma è stato un onore poter aiutare in questo momento l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, realtà fortemente colpita dall’emergenza Covid. Poter essere d’aiuto alla prima linea della sanità parmigiana è fondamentale per un’azienda come la nostra che da sempre sceglie di essere vicina in ogni modo possibile al proprio territorio”, ha commentato Andrea Pontremoli, CEO del Gruppo Dallara.

“Io che non sono un nativo digitale con questa iniziativa ho scoperto quante connessioni si possono attivare con una gara automobilistica online – ha dichiarato Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – e ringrazio davvero la Dallara per aver saputo unire la sfida e il divertimento al sostegno di ospedali come quello di Parma e di Bergamo che stavano affrontando una sfida davvero impegnativa che ha assorbito testa, cuore e nervi di tutti”.

La donazione all’Ospedale Maggiore è stata accompagnata da un pensiero per l’associazione Giocamico: 100 puzzle griffati Dallara consegnati al presidente Corrado Vecchi da distribuire ai piccoli pazienti ricoverati. “Automobili da corsa, tecnologia all’avanguardia, il nome Dallara suscita molta curiosità e interesse nei bambini o nei ragazzi e quindi è un regalo davvero molto apprezzato”, ha concluso Corrado Vecchi ringraziando a nome dell’associazione che oltre vent’anni promuove le attività ludiche ricreative all’Ospedale dei bambini e ha come slogan “il gioco è una cosa seria”.