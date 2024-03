Con Emergency la Pasqua è solidale: volontari in piazza con la “Colomba di Pace”

Sabato 23 e domenica 24 marzo appuntamento con le Colombe di Pace targate Emergency.

A Parma, come in quasi tutte le città italiane, i volontari della associazione fondata da Gino Strada saranno presenti con i banchetti per la vendita delle buonissime colombe a marchio Vergani, i cui proventi saranno destinati proprio alla ONG che in Italia e nel mondo garantisce cure gratuite e di qualità.

Il dolce pasquale sarà venduto a 20 euro, e di questi ben 12 euro andranno a finanziare i progetti di Emergency, mentre il resto servirà a coprire i costi di produzione e distribuzione. Un prodotto non solo solidale ma anche buono: la “Colomba di Pace”, del peso di un chilo, è infatti realizzata dallo storico marchio della tradizione dolciaria italiana Vergani utilizzando solo ricercatissimi ingredienti d’eccellenza quali le profumate scorze d’arancia candite, l’impasto a base di lievito naturale, la farina di grano tenero, le mandorle intere, l’ottimo miele e uova da galline rigorosamente allevate a terra.

A chi vorrà non farsi sfuggire questa delizia sarà donato anche uno shopper di Emergency in cotone con disegnato il simbolo della pace: un desiderio e un augurio in questi tempi difficili, ma anche un obiettivo per il quale Emergency è da sempre in prima fila.

Questo l’elenco completo dei banchetti:

sabato 23 marzo 2024 dalle 10 alle 13 al mercato agricolo “La Corte” di Via Imbriani e in via Mazzini (angolo Via Oberdan) dalle 10 alle 17; domenica 24 marzo 2024 in via Mazzini (angolo via Oberdan) dalle 10 alle 17.

E chi non riuscisse ad acquistare la Colomba presso i panchetti potrà assicurarsela con un semplice click al sito https://shop.emergency.it/ dove sono in vendita anche altri dolci pasquali.