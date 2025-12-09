“Con Fuoco!”: la nuova stagione 2026 della Società dei Concerti infiamma il calendario culturale

La Società dei Concerti di Parma, una delle istituzioni cameristiche più antiche del paese, ha presentato “Con Fuoco!”, la Stagione Concertistica 2026. Un cartellone imponente, che attraversa tutto l’anno con recital, grandi solisti, rassegne dedicate e appuntamenti pensati per ogni fascia di pubblico, dai bambini agli appassionati più esperti.

Il primo atto sarà, come da tradizione, il Concerto di Capodanno al Teatro Regio, con I Filarmonici di Busseto e la voce di Maria Novella Malfatti: un’apertura scintillante per una stagione che, già dal 27 gennaio, entrerà nel vivo con un importante omaggio al Giorno della Memoria. Sul palco del Regio il Trio di Parma, insieme al clarinettista Alessandro Carbonare e alla voce recitante di Marco Baliani, proporrà Copland e Messiaen in una serata di forte impatto storico e simbolico.

Tra i protagonisti attesi a Parma spiccano nomi di rilievo internazionale: il Belcea Quartet (18 febbraio), il pianista Benedetto Lupo (24 marzo) e il ritorno dell’immenso Grigory Sokolov (7 aprile), ormai ospite abituale e amatissimo dal pubblico parmigiano. Il 27 aprile sarà la volta del violinista americano Gil Shaham, accompagnato dall’orchestra L’Appassionata, in un programma che intreccia Bach, Paganini e Mendelssohn.

Chiusura in grande il 17 maggio con un duo fuori dagli schemi: Paolo Fresu e Giovanni Sollima, un incontro tra jazz, classica e suggestioni sonore da tutto il mondo.

La serata con Shaham sarà anche l’anteprima del Paganini Guitar Festival, uno degli appuntamenti più prestigiosi per il mondo chitarristico internazionale, che dal 27 al 31 maggio porterà a Parma concerti, masterclass, concorsi ed eventi dedicati al Maestro genovese che proprio qui riposa.

Parallelamente, la Casa della Musica ospiterà l’edizione 2026 de I Concerti della Casa della Musica, sottotitolo “Fuego fatuo”: otto serate tra febbraio e novembre con artisti come Roberto Cominati, Erica Piccotti, Simone Soldati, il Quartetto Klimt e Roberto Cappello.

Anche d’estate la Società dei Concerti non si ferma. Tornano Un Pizzico di Luna, con tre concerti open-air nel Cortile d’Onore, e le tappe parmensi del festival itinerante Musica con Vista, ospitate nella splendida Villa dei Capolavori della Fondazione Magnani Rocca.

Grande attenzione è riservata anche ai più piccoli con Families Corner, tre spettacoli dedicati a famiglie e bambini che trasformano la musica in racconto, gioco e meraviglia. Non mancheranno l’ormai tradizionale Peppino’s Corner all’interno del Festival Verdi e l’appuntamento speciale del Christmas Corner nella giornata di Santa Lucia.

La Stagione concertistica della Società dei Concerti di Parma è realizzata in collaborazione con il Comune di Parma – Assessorato alla Cultura, Casa della Musica, Fondazione Teatro Regio di Parma; con il sostegno del Ministero della Cultura, Fondazione Cariparma, Fondazione Monteparma.