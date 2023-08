Con una scusa si fa aprire la porta da un’anziana in città e la deruba di 650 euro: 23enne denunciata

Una pensionata ultraottantenne è stata derubata della somma di 650 euro da una donna che è riuscita ad entrare, con artifizi e raggiri, nella sua abitazione.

Il tutto avviene pochi giorni fa quando la signora verso l’ora di pranzo sente suonare il campanello di casa e dopo aver chiesto chi fosse apre d’istinto il cancello. Poco dopo trova sul pianerottolo una giovane che con la scusa di salutarla, presentandosi come figlia di una donna delle pulizie che lavorava da lei, entra in casa. La signora, non convinta in quanto era certa di non aver mai avuto alle dipendenze una colf, viene distratta con la richiesta di un bicchiere d’acqua.

La giovane, una volta bevuto si allontana ringraziando. Chiusa la porta la donna si accorge che il portafoglio era aperto e vuoto. Immediatamente affacciata al terrazzo ha individuato la ragazza ed ha chiesto aiuto alla figlia del vicino che si trovava in strada. Nel tentativo di fermarla la donna è stata minacciata ed ha desistito non prima di scattare una foto con il cellulare. A seguito della denuncia i Carabinieri della Stazione di Parma Centro grazie alla foto scattata sono riusciti ad identificare la giovane in una 23enne residente in provincia di Varese, con diversi precedenti di polizia ed a seguito del riconoscimento da parte della vittima a denunciarla per furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma

