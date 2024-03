Conad Centro Nord apre a Monticelli il nuovo Superstore

Un progetto innovativo volto al risparmio energetico, al contenimento delle emissioni di CO2 e al rispetto e alla valorizzazione del paesaggio circostante.

Nuovi posti di lavoro e un’offerta completa in termini di servizi e prodotti che comprende Parafarmacia Conad e Pet Store.

È stato inaugurato in via Parma il nuovo punto vendita Conad Superstore Monticelli Terme.

L’intero intervento, i cui lavori sono iniziati a fine marzo 2023, interessano un’area complessiva di circa 60.000 mq dove sono presenti le attività commerciali, i parcheggi, una rotatoria, le aree verdi e le opere di urbanizzazione.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri e, per Conad Centro Nord l’amministratore delegato Ivano Ferrarini, il presidente Luca Signorini, la vice presidente Rosanna Cattini e il socio imprenditore Conad di Monticelli Andrea Carletti.

“È nostra grande soddisfazione poter vedere la realizzazione di questo progetto durante la nostra amministrazione. Sarà un luogo di servizio per la cittadinanza che integrerà in maniera complementare l’offerta commerciale del paese portando un grande valore aggiunto in termini di offerta e servizio in un rapporto di collaborazione crescente con la realtà di Monticelli Terme” dichiara Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo.

Il progetto urbanistico e le opere extra sono stati concordati con la pubblica amministrazione e riguardano il finanziamento di una quota parte per la riqualificazione di Piazza Fornia, la realizzazione rotatoria su strada provinciale e opere di urbanizzazione dell’intero comparto che prevedono dei miglioramenti della viabilità, la realizzazione di un nuovo sistema di approvvigionamento idrico a beneficio del campo sportivo. C’è poi l’impegno per la realizzazione di infrastrutture di mobilità elettrica a favore della transazione ecologica.

La tecnologia adottata nei banchi frigo e nei frigoriferi è di ultima generazione con l’impiego di CO2 per eliminare l’emissione in atmosfera di gas ad effetto serra.

L’intero edificio è interamente coibentato, con indubbi vantaggi sul fronte del risparmio energetico.

Tutti i frigoriferi, sia a temperatura positiva sia a bassa temperatura, sono dotati di chiusura automatica in modo da ridurre al massimo la dispersione di freddo nell’ambiente e vi è recupero del calore dell’impianto frigorifero per produzione di acqua calda sanitaria.

Grazie all’illuminazione 100% a led, il consumo di energia è inferiore del 50% rispetto ad un sistema di illuminazione standard. Inoltre, la struttura, grazie alle grandi vetrate, è stata progettata in modo tale da poter sfruttare al massimo l’illuminazione naturale con dimmerazione delle luci in funzione del livello di illuminazione interno ed esterno.

L’impianto fotovoltaico attivo sulla copertura del supermercato – con una potenza di picco pari a 197 kw – riduce in modo significativo le emissioni inquinanti di anidride carbonica in atmosfera e assicura buona parte del fabbisogno energetico. Questo sistema è stato progettato per produrre 210 mila kwh annui e consentirà di evitare l’immissione in atmosfera di circa 120 tonnellate di CO2 all’anno.

Prossimamente verranno installate 3 colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli, per un totale di 4 postazioni di ricarica.

“Siamo molto soddisfatti di questo progetto all’avanguardia che offre una pluralità di servizi importanti e che si posiziona in una zona estremamente accessibile che fa da perno ad un bacino molto ampio” sostiene Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord. “Oltre all’impatto economico positivo che una nuova apertura comporta in termini di rapporti con i fornitori locali e di nuove opportunità lavorative è importante ricordare la grande funzione sociale che il punto vendita ha sul territorio: i nostri soci imprenditori sono infatti in continuo dialogo con le comunità a cui appartengono”.