Concerti a Sissa Trecasali: il 26 agosto i Nomadi e il 27 Apres La Classe

È un’estate piena di concerti quella di Sissa Trecasali.

Dopo il successo della rassegna jazz “Music&Food Experience” di giugno e luglio e le due settimane di festa tra Sagra di Sissa, Sagra di Trecasali e Fiera agricola ci saranno altri due importanti appun-tamenti musicali a breve.

Sissa Trecasali ospiterà, infatti, la prima tappa della seconda edizione di “Scorre il Festival” il 26 e 27 agosto.

In piazza Roma a Sissa sono in programma due concerti di grande spessore che richiameranno pub-blico da tutt’Italia.

Venerdì 26 agosto alle 20.30 si esibiranno “I nomadi”: 59 anni di storia, 80 concerti all’anno con una media di 1 milione di spettatori complessivi che comprendono bambini, genitori e nonni per la band più longeva in Italia. “I Nomadi” proporranno i brani del loro ultimo album e i più grandi classici che hanno segnato la storia del gruppo (ingresso a pagamento a 10 euro; per informazioni e prevendita boxerticket.it oppure 0521 993628; bar e ristoro nell’area dello spettacolo).

Sabato 27 agosto alle 21 concerto del gruppo ska-punk “Après la classe”, autori di brani come “Pa-ris” del 2002 che divenne subito una hit nelle discoteche e nelle radio italiane venendo anche scelta, nel 2006, come sigla di apertura del programma “Le Iene”. Numerose le collaborazioni con Sud Sound System, Caparezza e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Per il concerto degli “Après la clas-se” l’ingresso è gratuito (info e prenotazioni al numero 0521 993628, bar e ristoro nell’area spettaco-lo).

Prima del concerto di sabato, alle 19, è in programma anche la proiezione di “Voci d’acqua”, docu-film di Fabio Pasini (alla presenza dell’autore, ingresso gratuito).

Scorre il Festival è una rassegna – progettata da Per-Promoter Emilia Romagna e sostenuta tra gli al-tri da Comune di Sissa Trecasali e Regione Emilia-Romagna – che propone una serie di spettacoli iti-neranti lungo il Grande Fiume che proseguirà poi a Mesola, Bondeno e Boretto.

“Sissa Trecasali – commentano il sindaco Nicola Bernardi e gli assessori Sara Tonini e Lorenzo Bizzi – ha l’onore di ospitare la prima tappa della seconda edizione di Scorre il Festival dopo il debutto as-soluto della manifestazione del 2021 che permise di portare nel nostro territorio altri artisti e gruppi di fama nazionale come Modena City Ramblers; Dardust e David Riondino.

Scorre il festival è un progetto composito e multiforme che riunisce proposte di arte e d’incontro dif-ferenti, destinate a pubblici eterogenei, ma coerenti tra loro nella valorizzazione della bellezza, della cultura, del territorio fluviale e del contesto paesaggistico e naturalistico.

Dopo un periodo di grande difficoltà come la primavera-estate 2022, durante le quali il nostro amato Grande Fiume ha dovuto superare una delle magre più significative di sempre, vogliamo ripartire dal nostro territorio proponendo concerti di assoluto valore che porteranno tanti visitatori da tutt’Italia alla scoperta delle bellezze culturali, naturalistiche ed enogastonomiche del nostro territorio”.

Scorre il Festival concluderà i grandi concerti e serate musicali dell’estate di Sissa Trecasali. Di re-cente proprio piazza Pertini a Trecasali ha accolto migliaia di giovani per la serata finale della Sagra di Trecasali che ha visto ospite Giorgio Prezioso – storico dj di Radio Deejay ed M20 -per una serata di balli all’insegna dei più grandi successi dance dagli anni ’90 ad oggi.