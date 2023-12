Concerti di Natale e Capodanno della Filarmonica Arturo Toscanini

Tutto esaurito per il doppio concerto di Natale della Filarmonica Arturo Toscanini, che si è tenuto martedì 19 e mercoledì 20 alla Sala Gavazzeni del CPM Toscanini. Diretta con bravura ed entusiasmo da Myriam Farina l’orchestra ha presentato con grande successo e applausi lunghi e ritmati un programma di sapore squisitamente natalizio, che rendeva omaggio alle pagine sinfoniche dei grandi operisti, da Verdi a Rossini e da Mascagni a Bizet, per poi virare decisamente sui grandi classici come la Suite dello Schiaccianoci di Ciaikovskij e i celeberrimi valzer e polke di Johann Strauss figlio e concludersi poi con l’immancabile Marcia di Radetzky.

L’appuntamento successivo è quello dell’ormai tradizionale Concerto di Capodanno all’Auditorium Paganini che si terrà alle 11.30 di lunedì 1 gennaio e che prevede quest’anno un programma da non perdere, che abbina musica straordinaria e, in un momento di dolore e riflessione, l’entusiasmo per un futuro migliore che fu delle generazioni precedenti.

La Filarmonica Toscanini, guidata da Enrico Onofri, suo direttore principale, compie un altro passo nel proprio percorso all’interno delle Sinfonie beethoveniane, presentando la celeberrima Sinfonia n.9 op.125 del grande compositore. Lo farà nel primo giorno dell’anno che segna il 200° anniversario dalla sua prima esecuzione, avvenuta a Vienna nel maggio 1824. Inutile ricordare come l’Inno alla Gioia, parte del suo ultimo movimento, su testo di Friedrich Schiller, sia dal 1985 l’Inno ufficiale d’Europa.

Ad affiancare la Filarmonica un quartetto di solisti di grande valore, la soprano Sarah Gilford, la mezzosoprano Valentina Stadler, il tenore Julian Hubbard, il basso Ugo Guagliardo, e il Coro del Teatro Regio di Parma diretto da Martino Faggiani.

Il modo migliore per avere uno degli ultimi posti disponibili è visitare il sito www.biglietterialatoscanini.it. La Biglietteria della Fondazione è aperta presso il CPM Arturo Toscanini, all’interno del Parco della Musica, Viale Barilla 27/A, Parma dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 nelle giornate del 21,27,28,29 ma resterà chiusa venerdì 22 dicembre. Per informazioni è possibile telefonare allo 0521/391339 o scrivere all’indirizzo biglietteria@latoscanini.it.

Il botteghino dell’Auditorium aprirà alle 10.30 del 1 gennaio in caso di biglietti disponibili.

La 48a Stagione di Concerti si svolge grazie al contributo di: Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma Fondazione Cariparma, Fondazione Monteparma. Sono Sostenitori e Sponsor: Barilla, Cepim, Hera.comm, Chiesi, Parmalat, F.lli Galloni, Opem, Dallara, Bonatti, La Giovane, Credit Agricole Italia, Macchine Soncini Alberto, LSI Lamiere, Assicoop Emilia Nord-UnipolSai; Casappa SpA.