Concerto del 25 aprile: Dargen D’Amico si esibirà in Piazza Garibaldi

Come da tradizione, il 25 Aprile si terrà il concerto in piazza Garibaldi per celebrare la Festa della Liberazione. A esibirsi a Parma sarà Dargen D’Amico: rapper, cantautore e produttore, rappresentante eclettico della scena cantautorale italiana contemporanea.

La manifestazione è a cura del Comune di Parma con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il coinvolgimento del Comitato per la celebrazione della Resistenza e Liberazione, grazie all’organizzazione di CAOS Organizzazione Spettacoli e Arci Parma.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per giovedì 25 aprile alle 21:00 in Piazza Garibaldi.

Chi è Dargen D’Amico

Nella sua carriera ha all’attivo dieci album, fra cui si evidenziano in particolare “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù” (2008). In queste due raccolte, l’artista ha spinto i limiti del genere hip hop, unendo il rap alla musica colta italiana. Il suo stile si distingue per la capacità di decostruzione del linguaggio e i suggestivi giochi di parole.

Ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua. Ha ricoperto il ruolo di giudice a “X Factor” per due anni consecutivi, nel 2022 e 2023. Il suo ultimo album “Ciao America”, rilasciato a febbraio, include il singolo “Onda alta”, eseguito al Festival di Sanremo, avviando un progetto centrato sull’essere umano. La sua partecipazione a Sanremo è stata celebrata sia dal pubblico che dalla critica.