Concerto di Cori Giovanili nella Chiesa di San Vitale

Imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di musica corale. Il Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna, diretto dal M° Daniele Sconosciuto, aprirà il concerto del Coro “Alla Polacca” di Varsavia, diretto da Anna Bednarska.

SABATO 9 MARZO

“Concerto di Cori Giovanili”

Sabato 9 marzo, ore 21.00 – Chiesa di San Vitale (strada della Repubblica, 3 – Parma)

Ingresso Libero

In occasione della masterclass del grande compositore inglese Sir John Rutter, in programma a Parma il 10 marzo, il coro polacco sarà in città anche per eseguire un concerto di musiche “a cappella” e accompagnate dall’organo, suonato da Wojciech Bednarski.

Alla Polacca è un coro per bambini e giovani affiliato al Teatro Grande Opera Nazionale di Varsavia. Il coro è rappresentato a livello internazionale da un ensemble femminile composto dai 30 cantanti più esperti.

Sotto la direzione di Anna Bednarska, i coristi imparano a sviluppare un suono sano, naturale e bello e trovano gioia nell’esecuzione di un repertorio diversificato, che va dai classici corali alla musica tradizionale proveniente da tutto il mondo.

Verranno eseguiti brani di Gjeilo, G. B. Martini, Faure e Rutter.

Il Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna, formazione nata ideata da AERCO – Associazione Emiliano-Romagnola Cori, eseguirà in apertura, alcuni brani rappresentativi del repertorio corale contemporaneo di autori quali Antognini, Claas, Twardowsky e Trotta.

Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna

DOMENICA 10 MARZO

“Masterclass del Compositore John Rutter”

Posti esauriti, con iscritti provenienti da tutta Europa (Irlanda, Polonia ad esempio)

Domenica 10 marzo dalle ore 9.30 presso l’Auditorium del Carmine (Conservatorio di Parma)

Durante tutta la giornata verrà studiato, sotto la sua direzione, il celebre ‘𝗥𝗘𝗤𝗨𝗜𝗘𝗠’ da lui composto. Una magnifica occasione per lavorare con uno dei più celebrati compositori e direttori di musica corale mondiale.

Accostarsi alla figura del compositore John Rutter (1945) significa in qualche modo confrontarsi con gli ultimi quarant’anni della storia musicale sacra inglese, attraverso i suoi esponenti di maggior spicco e le sue prestigiose compagini corali. Cresciuto vocalmente nella Highgate School di Londra, in qualità di corista il giovane Rutter prese parte nel 1963 alla storica incisione del War Requiem di Britten, sotto la direzione dello stesso autore; compagno di studi del compositore John Tavener, entrò a far parte del blasonato Clare College di Cambridge, di cui assunse la direzione musicale a partire dal 1975. Nel contempo cominciò a dedicarsi a un’appassionata attività creativa, sfociata da un lato nella raccolta e nella scrittura di carole natalizie, dall’altro nella stesura di lavori di rilevante successo, come il Gloria e il Requiem; quest’ultimo, terminato nel 1985 e dedicato alla memoria del padre, nei primi sei mesi dalla pubblicazione conobbe più di cinquecento esecuzioni solo negli Stati Uniti d’America, dove risuonò anche durante le commemorazioni ufficiali all’indomani dell’attentato dell’11 settembre 2001. La partitura – «un Requiem per i nostri tempi», nell’intenzione dello stesso Rutter – fu contemporaneamente concepita in un’ampia versione orchestrale e in un adattamento cameristico, maggiormente adatto a un utilizzo in ambito liturgico; in questa più intima e raccolta trasposizione il Requiem è stato registrato per la prima volta dal Coro del Clare College di Cambridge e da alcuni membri della compagine orchestrale della City of London Sinfonia guidati da Tim Brown. Una pagina a cui la solida costruzione ad arco chiuso conferisce una profonda uniformità d’intenti musicali ed espressivi; un’organicità ottenuta attraverso una simmetria speculare incorniciata dall’intervento solenne dei timpani, che scandiscono una sorta di marcia funebre nell’iniziale Requiem aeternam, per poi riecheggiare nell’alone mistico del Lux aeterna finale. Un’opera condotta all’insegna della più semplice e assoluta linearità melodica, dove anche rigore e perfezione tecnica identificano la propria ragion d’essere in un senso di avvolgente bellezza e luminosa spiritualità.

Per informazioni: aercobologna@gmail.com

Gli eventi sono patrocinati dalla Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma – Assessorato alla Cultura e in collaborazione con il Conservatorio “A. Boito” di Parma.