Concerto di musica klezmer nella sinagoga e museo ebraico di Soragna

Il Museo Ebraico di Soragna è lieto di annunciare un imperdibile appuntamento musicale nella sua stagione eventi 2025, con un concerto dedicato alla musica klezmer, protagonista assoluta della serata.

L’evento si terrà l’11 maggio e vedrà esibirsi il Duo Storto, formazione raffinata e appassionata composta da Alessandro Schiavetta (clarinetto) e Andrea Coruzzi (fisarmonica).

DUO STORTO: UNA FUSIONE SONORA DAL CLASSICO AL KLEZMER

Nato nel 2020, il Duo Storto ha intrapreso un percorso di ricerca musicale volto a esplorare le sonorità uniche offerte dalla fusione di fisarmonica e clarinetto. Partendo da un repertorio classico, il duo ha ampliato la propria proposta musicale attraversando diversi generi, tra cui tango, musica brasiliana, colonne sonore e i grandi classici americani di Gershwin, fino a giungere alla vibrante tradizione klezmer.

Negli ultimi anni, Schiavetta e Coruzzi hanno conquistato il pubblico partecipando a importanti rassegne musicali, tra cui Verdi Off, Festival Verdi ed Emilia Romagna Festival, confermando il loro talento e versatilità.

IL CONCERTO: UN VIAGGIO NELLA TRADIZIONE KLEZMER

Il pomeriggio dell’11 maggio sarà un’occasione speciale per immergersi nelle atmosfere della musica klezmer, genere ricco di sfumature e profondamente legato alla cultura ebraica. Il programma proporrà brani tradizionali di celebri autori come Giora Feidman, Schwartz e Kammen, accostati a reinterpretazioni in chiave klezmer di composizioni classiche, creando un mix suggestivo di memoria e innovazione.

Un evento emozionante e carico di energia, dove la passione per la musica e la maestria degli interpreti offriranno al pubblico un’esperienza unica.

L’appuntamento è fissato al Museo Ebraico di Soragna, l’11 maggio 2025, ore 17.00

Il Museo sarà aperto tutte le domeniche di maggio e giugno (11-13; 15-18). Sarà l’occasione perfetta per scoprire la ricca storia e le tradizioni della comunità ebraica locale, oltre a godersi eventi culturali di grande suggestione.

Info e prenotazioni:

Sinagoga e Museo Ebraico Fausto Levi di Soragna Via Cavour, 43 – 43019 Soragna Posti limitati, prenotazione obbligatoria

prenotazioni@museoebraicosoragna.net

Offerta consigliata 10€