Concerto di Santa Lucia e “Canto di Natale”: il Teatro Regio inaugura RegioInsieme 2025-26

Note di Verdi, Leoncavallo e Mozart si intrecciano con magie natalizie: il Teatro Regio di Parma apre le porte a due eventi speciali per grandi e piccini, tra concerti aperti e letture animate che accendono l’immaginazione.

Venerdì 12 dicembre alle 18, il Ridotto del Teatro Regio ospita il Concerto di Santa Lucia, con la Corale Giuseppe Verdi diretta da Claudio Cirelli, dedicato alla comunità dei ciechi e ipovedenti di Parma, in collaborazione con Uici. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il programma prevede pagine di Verdi, Leoncavallo, Mascagni, Mozart e Meyerbeer, interpretate dai solisti Jeanette Vecchione-Donatti (soprano), Lorenzo Marchi (tenore), Armando Gabba (baritono) e Cesare Lana (basso), con l’accompagnamento al pianoforte di Takahiro Maruyama.

Il giorno successivo, sabato 13 dicembre alle 16:45, la Sala di Scenografia del Teatro Regio si trasforma in un piccolo teatro incantato con “Canto di Natale”, lettura animata a cura del Collettivo Lynus riservata ai bambini del progetto “La Fabbrica della Luce”, realizzato dal Comune di Parma e dall’Associazione Ricircolo dei Giochi. Tra voci, luci e atmosfere suggestive, le pagine di Charles Dickens prendono vita, trasportando i giovani spettatori nel mondo di Ebenezer Scrooge e dei suoi spiriti natalizi.

Questi due eventi segnano l’inizio di RegioInsieme 2025-26, progetto del Teatro Regio volto a promuovere accessibilità, inclusione e partecipazione culturale. Nato nel 2019, RegioInsieme si è sviluppato grazie alla collaborazione con associazioni e realtà del terzo settore locali, creando un calendario di spettacoli, laboratori ed esperienze formative dedicate a tutta la comunità.

La stagione del Teatro Regio di Parma è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma e numerosi partner e sponsor, con l’obiettivo di rendere la musica e il teatro strumenti di incontro, crescita e meraviglia per tutti.