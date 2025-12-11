Concerto e libro chiudono il V centenario del Duomo di Colorno

Nel prossimo fine settimana si chiudono le manifestazioni del V centenario della Dedicazione del Duomo di Santa Margherita a Colorno (1525 – 2025).

Sabato 13 dicembre, alle ore 21, si terrà in Duomo un concerto polifonico e per organo del Coro Paer, dal titolo “Da pacem, Domine”, il coro sarà diretto da Pietro Magnani e Oreste Schiaffino, con Luca D’Abate all’organo. Il concerto si inserisce nella rassegna “DIALOGHI di MUSICA”, con il patrocinio dei Comuni di Colorno e di Parma e dell’ Aerc, associazone regionale dei cori. L’ingresso sarà libero.

Domenica 14 dicembre alle ore 18, sempre in Duomo, verrà presentato il libro “Il Duomo di Santa Margherita a Colorno” – Grafiche Step editrice. Si tratta di un lavoro corale con il contributo dei maggiori storici dell’arte di Parma come Giuseppe Cirillo, Giovanni Godi, Giuseppe Bertini, Paola Cirani, del vicario generale della diocesi ed ex prevosto don Stefano Maria Rosati, dell’attuale parroco don Marcello Benedini e degli studiosi di storia colornese Corrado Gallingani, Franco Storci, Erika Sereni e Stefano Gelati.

Le foto che accompagnano i testi sono di Enrico Volpi, Gigi Montali, Stefano Anzola e Corrado Brianti. Le immagini col drone sono state eseguite da Ivano Zambelli, le foto del cantiere sono di Artemio Canali.

Il libro non ripercorre solo la storia della chiesa di Santa Margherita e le vicende della parrocchia di Colorno dalla dedicazione della chiesa il 28 maggio 1525 ad oggi, ma inizia analizzando mille anni di memoria di Colorno, che emergono da atti, edifici, opere d’arte e tante persone con responsabilità pubblica.

Un capitolo è dedicato ai lavori di ristrutturazione, diretti dalla Fabbriceria, dopo il terremoto del gennaio 2012 che rese inagibile il Duomo; esso contiene una descrizione degli stessi di Luigi Volpi.

Le celebrazioni del V centenario, organizzate da un comitato promotore, coordinato da Corrado Gallingani, composto da Parrocchia, Comune e varie associazioni culturali, iniziate il 1° dicembre 2024, sono continuate con varie iniziative culturali e liturgiche per tutto il 2025, raggiungendo l’apice domenica 1° giugno con una Messa solenne presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in un Duomo letteralmente gremito.

Il libro, che si apre con una prefazione del vescovo di Parma mons. Enrico Solmi, grazie alla generosità di associazioni e imprenditori colornesi che hanno contribuito a sostenere il costo dello stesso, può essere offerto ad un prezzo modico per poter entrare nelle case di tutti.

Alla presentazione interverranno il sindaco Christian Stocchi, il prevosto don Marcello Benedini e gli autori.



Stefano Gelati