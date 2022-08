Concerto lirico e visita guidata nella chiesa di Casteguelfo

La chiesa romanica di Castelguelfo, che si incontra sulla Via Emilia a metà strada tra Parma e Fidenza, oltre che luogo di culto è un importante monumento medievale risalente al 1230 (“ecclesia de Burgeto de Taro”), punto di riferimento per i pellegrini diretti a Roma.

La Chiesa era dipendente dall’Abbazia Benedettina di S. Maria Maddalena di Vézelaj in Borgogna (Francia), da cui prende il nome; è stata poi patronato dei Pallavicino ed ebbe anche la protezione ducale, e conserva nell’abside romanico – esternamente uno dei meglio conservati del territorio – bellissimi affreschi del ‘400. La Chiesa è un gioiello artistico che la comunità locale intende valorizzare e far conoscere ad un pubblico sempre più vasto: perciò il Gruppo “Amici di Castelguelfo”, in collaborazione con la Parrocchia di Castelguelfo – Pontetaro e l’Associazione “Famiglia Aperta”, anche quest’anno ha organizzato alcuni eventi inseriti nel programma di “Estate delle pievi” ideato dalla Provincia di Parma, con il patrocinio e contributo del Comune di Fontevivo ed il sostegno della Ditta Azzali.

Il primo evento si terrà Domenica 28 agosto: alle ore 17 sarà possibile visitare la chiesa con una visita guidata a cura della dott.ssa Giulia Greci, guida turistica certificata che farà un inedito excursus fra architettura, arte e simbologia della Pieve e del territorio circostante, nella sua valenza storica, culturale e religiosa.

Alle ore 18 nel cortile della chiesa, all’ombra del magnifico abside romanico, verrà eseguito il recital lirico (e non solo) “Mosaico Musicale” a cura del “Trio Verdi”: il Soprano Angela Gandolfo accompagnata al pianoforte da Roberto Barrali e da Giorgio Fiori al violoncello.

Il programma prevede romanze d’opera che spaziano dal verdiano “Ballo in maschera” alla “Norma” di Bellini , passando per Faurè, Lehar e Wagner. Non mancheranno alcuni brani musicali, tra cui la “Sonata per violoncello e pianoforte” di Chopin e brani del celebre “Il Carnevale degli animali”

Ingresso libero e gratuito, consigliata la prenotazione per il ridotto numero di posti. In caso di maltempo, il concerto si terrà all’interno della chiesa.

Dato l’elevato rischio di affollamento in luogo chiuso, è vivamente consigliato l’utilizzo della mascherina.

Per visita guidata e concerto: per il ridotto numero di posti, prenotazione consigliata via mail: amicidicastelguelfo@gmail.com, o whatsapp: 349-4551781.