Conclusa l’edizione 2024-’25 di “Municipio: luogo di democrazia, luogo di memoria”

Si è da poco conclusa l’edizione 2024/2025 del progetto “Municipio: luogo di democrazia, luogo di memoria”, promosso dal Comune di Parma attraverso l’Assessorato ai Servizi Educativi e l’Assessorato alla Partecipazione, in collaborazione con il Centro Studi Movimenti. Si tratta di un percorso didattico volto a promuovere l’educazione alla cittadinanza e la consapevolezza democratica, che ha coinvolto attivamente le scuole del territorio.

Sono state 91 le classi di Parma che hanno partecipato: 52 classi appartenenti a 20 scuole primarie e secondarie di primo grado e 39 classi provenienti da 13 istituti di istruzione secondaria di secondo grado della città. I ragazzi e le ragazze di Parma coinvolti nel progetto sono oltre 2.200. Un risultato che conferma il forte interesse e l’ampia adesione delle comunità scolastiche all’iniziativa.

L’attività ha previsto, per tutte le classi, la visita alla Sala del Consiglio comunale, luogo simbolico e centro del dibattito politico cittadino. Successivamente, studenti e studentesse sono stati protagonisti di un gioco di ruolo che ha simulato una vera e propria seduta dell’assemblea cittadina. Attraverso questa esperienza, i giovani e le giovani partecipanti hanno discusso temi centrali per la società contemporanea, come, ad esempio, l’inquinamento ambientale, il bullismo, il merito, il rispetto delle differenze, le discriminazioni e le violenze di genere, elaborandoli con il proprio linguaggio e la propria sensibilità.

Per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, l’attività è stata preceduta da una lezione introduttiva, dedicata ai principi del sistema democratico, al ruolo dei partiti e alle forme di partecipazione civica. Un momento formativo che ha permesso di avvicinare i ragazzi e le ragazze alle dinamiche politiche, favorendo una maggiore comprensione del funzionamento delle istituzioni e del valore della democrazia.