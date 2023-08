Concorso pubblico congiunto per 15 posti all’USL: la CGIL Parma organizza corso di preparazione

La FP CGIL Parma organizza un corso di preparazione al concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di N° 15 posti di Assistente Tecnico per Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, Azienda USL Bologna, Azienda USL Romagna.

Il corso si svolgerà il prossimo mercoledì 6 settembre, nel salone “Bruno Trentin” della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5/a, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con replica dalle ore 14.30 alle ore 18.00.