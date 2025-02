Conduzione di trattori agricoli e forestali: studenti del Bocchialini al CAP

Per saper condurre adeguatamente i trattori agricoli e forestali sono fondamentali le lezioni specifiche di approfondimento che preparano sia alla conoscenza mirata dei nuovi mezzi nelle loro principali componenti tecniche e tecnologiche, sia particolari abilità manuali di controllo per eseguire le necessarie operazioni in movimento in campo, anche con condizioni del terreno non sempre ottimali; tutto questo, naturalmente, in pieno regime di sicurezza e senza rischi per sé e per gli altri.

Per queste ragioni che il Consorzio Agrario di Parma, in partnership e grazie all’attività dei corsi dell’ente di formazione Dinamica nella sede di strada dei Mercati, contribuisce direttamente a creare i profili più idonei allo svolgimento delle diverse mansioni nel settore agricolo. Dal 2023 sono stati formati oltre 150 nuovi potenziali addetti, tra studenti e lavoratori, che hanno ottenuto concretamente l’abilitazione. “In quest’ottica educational – ha comunicato il Presidente Giorgio Grenzi – è rilevante comunicare che il CAP, sempre più attento alla formazione dei giovanissimi degli istituti tecnici del parmense, ha rinnovato con piena soddisfazione la collaborazione con l’istituto agrario Bocchialini e nei prossimi mesi gli alunni avranno l’opportunità di partecipare alle diverse attività propedeutiche organizzate”.