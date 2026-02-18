Confartigianato consegna a Guerra il magazine “Imprese.Pr”

Tutte le informazioni utili per le imprese, approfondimenti, focus tematici e aggiornamenti su scadenze aziendali, fiscali, diritti e obblighi e iniziative locali e nazionali che Confartigianato, la principale associazione di categoria nazionale e la più grande rete europea di rappresentanza per l’artigianato e le piccole e medie imprese, organizza sul territorio per informare adeguatamente sulle proprie attività associati e non.

Sono questi i contenuti di Imprese.Pr, il nuovo magazine che Confartigianato Parma mette a disposizione delle sue imprese e della cittadinanza, un periodico consegnato simbolicamente in Municipio nelle mani del Sindaco di Parma Michele Guerra dal presidente Enrico Bricca insieme al direttore Massimiliano Crapa a testimonianza del rilevante ruolo delle attività imprenditoriali rappresentate nel tessuto economico e sociale di Parma e Provincia in un momento storico e geopolitico non particolarmente facile da affrontare.

“Siamo lieti di presentare al Sindaco Guerra e dunque a tutta la città il nostro magazine che vuole informare , ma soprattutto stimolare alla conoscenza delle attività realizzate con e per il territorio dai nostri associati e da Confartigiantao che li rappresenta e accompagna nel loro cammino nei molteplici settori in cui siamo presenti – hanno sottolineato all’unisono Bricca e Crapa”. Il periodico Imprese.Pr, forte di nuova veste grafica vede gli interventi, dello staff dell’associazione e il coordinamento redazionale del giornalista Andrea Gavazzoli.