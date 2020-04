Confartigianato Parma lancia la campagna “Non spezzare la catena: rispetta gli impegni” per sensibilizzare sul pagamento dei fornitori

“La catena legislatore, banche, associazioni di categoria, pubblica amministrazione, imprenditori non deve rompersi, il rischio reale è che imprenditori disperati alla ricerca di liquidità se non dovessero reperirla attraverso i canali ufficiali, vengano contattati dalla malavita e restino vittime della trappola dell’usura o della criminalità”. Così Leonardo Cassinelli, presidente di Confartigianato Imprese Parma commenta la situazione che si sta venendo a creare e, per contrastare questi pericoli, l’associazione lancia una campagna di sensibilizzazione.

Con “Non spezzare la catena: rispetta gli impegni” Confartigianato Parma vuole infatti sensibilizzare le imprese a rispettare i pagamenti.

“Rispettare i termini di pagamento pattuiti con i fornitori nonostante le difficoltà legate all’emergenza è fondamentale ed è una pratica virtuosa. Le filiere hanno bisogno dell’impegno di tutti perchè se anche solo un anello della catena salta, l’effetto domino può essere disastroso. Clienti e fornitori sono un’unica comunità – dice Cassinelli – che è tenuta insieme non soltanto da un criterio economico e di carattere funzionale, ma spesso anche da una solidarietà vera e propria. Il tema della liquidità è fondamentale, per le imprese e per le famiglie. Per questo chiediamo che la catena non si spezzi e che tutti cerchino di rispettare le scadenze dei pagamenti. Sono convinto che a Parma, chi è nelle condizioni di farlo, responsabilmente lo farà e darà il proprio contributo al mantenimento delle diverse filiere di cui il nostro territorio è ricco. In questi giorni tutti parlano della solidarietà che, nell’Unione Europea tra i diversi paesi, rischia di venire meno. L’esempio è calzante anche nei rapporti tra imprese: se la catena di fiducia, di rispetto si rompe, le conseguenze saranno drammatiche per tutti”.