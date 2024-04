Confconsumatori: “Generazione F”, a Parma l’evento nazionale su finanza e assicurazioni sostenibili

Confconsumatori porta a Parma un grande appuntamento per riflettere sul futuro della finanza e delle assicurazioni, mettendo al centro la sostenibilità e l’impatto delle scelte di ciascuno sulla collettività e sul Pianeta. Giovedì 18 e venerdì 19 aprile si terrà all’Hotel Parma & Congressi (via Emilia Ovest, 281/A) “Generazione F: confronti, riflessioni e idee per un futuro finanziario e assicurativo più sostenibile”. Un evento corale, a cui prenderanno parte in maniera attiva tutti gli attori della filiera: i professionisti del mondo bancario e assicurativo, gli esperti di Confconsumatori e di altre associazioni di consumatori e i cittadini.

«L’obiettivo di Generazione F – dichiara il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli – è far nascere una nuova generazione di consumatori proattivi, informati e formati. Siamo convinti che sia proprio questa la miglior prevenzione possibile per la tutela dei diritti e degli interessi economici dei cittadini. Ormai le associazioni dei consumatori, divenute bravissime nel curare, devono maturare e sviluppare la loro opera di prevenzione».

LE POLIZZE, TRA RISCHI E TUTELE – Nella giornata di giovedì 18 aprile, a partire dalle 9.30, dopo i saluti delle autorità, si terrà il panel tematico “Polizze vita ramo Tcm, ramo I e ramo III: facciamo chiarezza”. Aprirà i lavori l’intervento di Riccardo Cesari, consigliere Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, seguito dalla relazione del presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli. Durante il panel si alterneranno le voci di Sna – del presidente Claudio Demozzi e del membro dell’esecutivo nazionale Emiliano Ortelli – e dei rappresentanti delle associazioni Assoutenti e Movimento Consumatori, Stefano Mannacio e Sonia Monteleone. Accanto a loro interverranno Federico Delsante, dottore commercialista di Confconsumatori e Claudio Cacciamani, docente di Economia degli intermediari finanziari dell’Università di Parma. Il primo confronto sarà introdotto dall’avvocato Antonio Pinto, responsabile Settore Prodotti bancari e assicurativi di Confconsumatori.

Il secondo panel, in programma alle 14.30, riguarderà le “Polizze integrative pensionistiche, long term care e malattia: un salvagente accanto al welfare pubblico” e sarà introdotto da Carmelo Calì, vicepresidente di Confconsumatori. Interverranno Lodovico Marazzi, docente di Economia delle aziende di assicurazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Paolo Chiella, consulente del lavoro e previdenziale di Confconsumatori, Massimo Piermattei, presidente del Consorzio Mu.Sa., Consorzio Mutue Sanitarie, e Vincenzo Saporito, responsabile Dipartimento Nazionale Welfare FABI, Sindacato Autonomo Bancari.

Al termine di ciascun panel sarà aperto un dibattito che coinvolgerà gli studenti del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, che sostiene l’evento.

INVESTIMENTI ESG E DEBITO SOSTENIBILE – Venerdì 19 aprile sarà occasione per approfondire temi di educazione finanziaria. A partire dalle 9.30, dopo i saluti istituzionali, la giornata si aprirà con il panel “Titoli sostenibili: investire seguendo i propri principi”, che sarà introdotto da Luca Di Nella, docente di Diritto privato dell’Università di Parma. Durante il panel, oltre agli esperti di Confconsumatori Antonio Pinto e Grazia Ferdenzi, interverranno professionisti del settore bancario – Luca Facchini Provera per Intesa Sanpaolo e Federico Cornelli per Consob. Ci sarà modo, infine, di ascoltare la testimonianza di Stefano Cattani, consumatore proattivo e impegnato nella tutela della categoria.

Nel pomeriggio, Carmen Agnello, responsabile Settore Sociosanitario di Confconsumatori, introdurrà il panel “Il debito sostenibile e la crisi da sovraindebitamento: come uscire dalla spirale negativa”, che vedrà la partecipazione dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma, Ettore Brianti, del delegato dell’Ordine degli Assistenti sociali dell’Emilia-Romagna, Francesco Necchi, e di tre rappresentanti del mondo economico: Magda Bianco, capo dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia, Giulio Tagliavini, docente di Economia degli intermediari finanziari dell’Università di Parma, e Luca Fedele, esperto di Rimedia.

Anche la seconda giornata si chiuderà con un dibattito che vedrà il coinvolgimento degli studenti del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma. È atteso, in conclusione dell’evento, il saluto di Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le due giornate saranno moderate dai giornalisti Gianfranco Ursino, responsabile Plus24 Il Sole 24 Ore, e Roberto Bianchi, direttore Snachannel.

FORMAZIONE PROFESSIONALE – “Generazione F: confronti, riflessioni e idee per un futuro finanziario e assicurativo più sostenibile” rappresenta un’opportunità formativa anche per i professionisti: l’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Parma e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma. Sono riconosciuti 6 crediti formativi per la partecipazione alla singola giornata.