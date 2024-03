Conferenza donne democratiche: “ Per un 8 marzo contro ogni disparità”

8 marzo: occasione per tracciare un bilancio del cammino verso l’uguaglianza di genere e la democrazia paritaria. La Conferenza delle donne democratiche di Parma, in una mattinata vivace oltre ogni aspettativa in occasione del rinnovo del coordinamento e della portavoce nazionale, ha affrontato i temi più significativi da trattare.

Anzitutto il tema del lavoro: la situazione drammatica dell’ occupazione femminile è tema centrale per una ripresa del Paese. Attendiamo che il Governo attui finalmente le disposizioni del Family act, anziché eliminare il sostegno per i centri estivi! Anche per realizzare efficaci politiche per il sostegno all’autonomia dei giovani, che oggi appare una chimera.

La violenza sulle donne è sempre attuale anche nella nostra città: intensificare le azioni educative nelle scuole già dalla primissima infanzia, volte all’integrazione ed al rispetto di genere.

Non può mancare la nostra solidarietà a tutte le donne che sono trofei di guerra in conflitti feroci ed illogici. L’elenco resta ogni anno troppo lungo: con forza chiediamo un “cessate il fuoco” che apra una via diversa dall’annientamento dell’avversario.

Cogliamo l’occasione per invitare tutte le donne che vogliono dare una mano a costruire una realtà più equa per tutti ad iscriversi alla Conferenza permanente delle donne democratiche, luogo di incontro e confronto aperto anche alle donne non iscritte a nessun partito: le invitiamo all’adesione tramite il link nel sito del PD regionale.

Invitiamo tutti gli uomini e le donne che hanno a cuore la lotta contro le disuguaglianze a partecipare alle tante iniziative in occasione dell’8 marzo, a partire dal corteo organizzato dalla Casa delle Donne Venerdì 8 marzo ore 17,30 a barriera Santa Croce : perché un 8 marzo libero per tutti non è solo una questione di genere!

Donne Democratiche Parma