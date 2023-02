Conferenza finale del progetto europeo Gemis: leadership femminile nelle società europee

E’ in programma mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, la conferenza finale del progetto europeo “Gemis – Promoting Gender equality for a more inclusive society”. Capofila del progetto è il Comune di Norrköping (Svezia), i partner sono il Comune di Parma, Comune di Miasto Piotrkow Trybunalski (Polonia), Comune di Esslingen am Neckar (Germania), Comune di Santo Tirso (Portogallo), Comune di Vienne (Francia), il Gender studies o.p.s. (Rep. Ceca), il network SERN (Sweden Emilia-Romagna Network). La partecipazione alla conferenza ed alle singole sessioni è libera e gratuita.

La conferenza è dedicata alla “Leadership femminile nelle società europee” e vedrà coinvolte manager, imprenditrici, rappresentati di istituzioni e associazioni che racconteranno la loro esperienza nel mondo lavorativo, le difficoltà e i successi.

Il programma.

Mercoledì 8 febbraio, alle 9, i saluti istituzionali, nella sala del Consiglio Comunale, (Il Sindaco, Michele Guerra, non sarà presente per sopravvenuti impegni istituzionali) con l’Assessora alle pari opportunità, Caterina Bonetti e l’Assessora regionale alle Pari Opportunità, Barbara Lori.

Mercoledì 8 febbraio, nella sala Giovanna del Complesso di San Paolo, vicolo delle Asse 5, alle 10.15 circa, presentazione del progetto Gemis a cura di Ginevra Roli, project officer Sern. Seguono: “Le sfide di genere in università, tra resistenze e cambiamento” a cura di Giulia Selmi, ricercatrice dell’Università di Parma. Alle 11.30, “Gestire le differenze generazionali e di genere nella professione medica” a cura di Antonella Vezzani, consigliera di Parità della Provincia di Parma. Alle 12.15, “Lavoro, cura, innovazione. Percorsi di leadership al femminile nella cooperazione sociale” a cura di Michela Bolondi, Presidente Proges. Alle 14.30, Roberta Mori, consigliera regionale, parlerà di “Parità e politiche di genere in Emilia Romagna”. Si chiude con “Il soffitto di cristallo: come infrangerlo”, ne parla Barbara Straub, responsabile Dipartimento Pari Opportunità del Comune di Stuttgart in Germania.

Giovedì 9, alle 9.30, “Leadership femminile in Italia: status quo e prospettive” a cura di Elisabetta Todeschini Comitato Direttivo Federmanager Minerva. Segue “Testimonianze sull’imprenditoria femminile a Parma” a cura di Simona Minari e Elisabetta Bernardini del Comitato per l’imprenditoria Femminile. “Generativa, condivisa e dal basso: un’esperienza di leadership da (e per) un ecosistema collaborativo” a cura di Rosella Lombardozzi, fondatrice Officine On/Off. Chiuderanno la giornata due testimonianze di esperienze europee.

Venerdì 10 febbraio, alle 9.30, “L’esperienza del Comune di Parma: valorizzazione delle politiche di genere e percorsi per la parità” a cura di Fabrizia Dalcò, responsabile S.O. Cittadinanza attiva e Pari Opportunità del Comune di Parma. Si chiude alle 11.15 con “Il ruolo del Cug nelle pubbliche amministrazioni” a cura di Emanuela Allegri, Presidente Cug Comune Parma.

Il progetto rientra nel programma Europe for Citizens e promuove l’uguaglianza di genere per una società più inclusiva. Si focalizza sull’aumento della partecipazione delle donne nella società e sulla riduzione della discriminazione di genere, per poter creare una società inclusiva che risponda ai bisogni di tutti i cittadini. Durante l’incontro verranno presentati un Manuale con indicazioni sulle azioni concrete da adottare nei diversi paesi per una governance più sensibile al genere e per aumentare la partecipazione delle donne nelle posizioni decisionali e le Linee Guida per un linguaggio inclusivo di genere.

Diretta sul canale YouTube Città di Parma.