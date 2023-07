Conferenza internazionale Urban Future 2023: l’assessora Vernizzi e la dirigente Montanini in missione a Stoccarda

Dal 21 al 23 giugno scorso l’Assessora alla Rigenerazione urbana Chiara Vernizzi, unitamente alla Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del territorio, architetto Emanuela Montanini, si è recata a Stoccarda per partecipare alla Conferenza internazionale Urban Future 2023.

Nel fitto programma della Conferenza, che ha visto lo svolgersi di 75 sessioni con oltre 250 relatori, centrali sono state tematiche con le quali il settore della Pianificazione urbanistica si sta confrontando in questo periodo in cui l’assunzione del PUG porterà alla condivisione della proposta di Piano che guiderà la trasformazione di Parma fino all’orizzonte temporale del 2050.

Riduzione dell’impronta carbonica, mobilità sostenibile, processi di forestazione urbana, pedonalizzazione del centro storico, valorizzazione degli spazi pubblici, strategie di rinaturazione sono solo alcuni dei tanti concetti chiave intorno ai quali numerosi esponenti della comunità scientifica e amministratori locali, provenienti da ogni parte del mondo, si sono confrontati, condividendo principi e buone pratiche in una varietà di situazioni che hanno comunque evidenziato una identità di visione che, ovunque, passa attraverso processi di condivisione delle azioni da mettere in atto sulla città per incentivarne la vivibilità.

Erano presenti a Urban Future anche tutti i Paesi che hanno precedentemente aderito al programma IURC (International Urban and Regional Cooperation), progetto che mira ad intraprendere un percorso di cooperazione a livello internazionale nei settori chiave dello sviluppo urbano sostenibile.

La città di Parma ha aderito al programma IURC con l‘architetto Angela Chiari del Settore Mobilità e Trasporti e la dottoressa Teresa Folli dell’ufficio Europa che hanno partecipato all’evento internazionale.

Nel vasto programma di studio presentato, sono state approfondite tematiche inerenti la promozione della sostenibilità, attraverso la concretizzazione di strategie utili all’attuazioni di azioni previste all’interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), con lo scopo di ridurre l’uso dell’auto privata avvalendosi del cambiamento volontario di comportamenti sulla modalità di spostamenti in ambito urbano e attraverso processi partecipativi che aumentano, tra i cittadini, la consapevolezza sulla necessità di intraprendere scelte sostenibili.