Conferenza stampa per la presentazione del nuovo progetto Rete Integrazione Lavoro Parma

Martedì 12 settembre alle ore 11 a Parma, presso la sede dell’Unione Parmense degli Industriali in Strada al Ponte Caprazucca 6/a, si terrà una conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto RETE INTEGRAZIONE LAVORO PARMA.

Il nuovo progetto RETE INTEGRAZIONE LAVORO PARMA punta a fornire a migranti e richiedenti asilo assegnati al nostro territorio una formazione linguistica segmentata, presupposto fondamentale per favorirne la migliore integrazione nel contesto sociale ed economico locale.

Il progetto, ideato da Unione Parmense degli Industriali e finanziato all’avvio da Cisita Parma, si avvarrà della operatività dei CAS (con capofila la Cooperativa Biricca) per gli aspetti di accoglienza, del Centro provinciale per l’istruzione degli Adulti di Parma per il testing e la certificazione delle competenze degli studenti e di Centro Servizi Edili Parma e dell’Associazione NEXT per attività di avvicinamento dei partecipanti al mondo del lavoro.

Alla conferenza stampa interverranno:

Gabriele Buia, Presidente Unione Parmense degli Industriali;

Alberto Sacchini, Direttore Cisita Parma;

Domenico Altieri, AD Cooperativa Sociale Onlus Biricca;

Antonia Lusardi, Dirigente Scolastico del Centro provinciale per l’istruzione degli Adulti di Parma;

Anna Baiguera, Direttrice di Associazione Next;

un componente del Cda del Centro Servizi Edili Parma.