Confesercenti Parma: “Chieste e ottenute misure speciali per consentire alle imprese di resistere al coronavirus e ripartire”

Ci troviamo nel mezzo di un periodo storico complesso che richiede una buona dose di fiducia e pragmatismo per ritornare alla normalità. Le notizie che provengono da ogni parte d’Italia stanno avendo ripercussioni significative non solo sul tessuto sociale ma anche sul tessuto economico del nostro territorio.

Confesercenti non è rimasta a guardare ma ha immediatamente chiesto e ottenuto dal Governo importanti misure per rispondere concretamente ai danni provocati dall’epidemia di Coronavirus.

L’azione in particolare è stata subito diretta alla tutela delle imprese in ambito fiscale e di accesso al credito.

Al termine degli incontri con governo, sindacati e altre associazioni di categoria è stata ottenuta la sospensione delle imposte, dei tributi locali e versamenti INPS in generale e degli adempimenti tributari per un periodo congruo oltre alla relativa rateizzazione degli importi dovuti.

È stata concessa la proroga della scadenza delle rate relative alla riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate e riscossione con riferimento a rateizzazioni in corso.

È in corso inoltre la revisione trasversale ad hoc degli ISA relativi alle attività economiche al fine di contabilizzare gli effetti della crisi economica e dei mercati collegata all’emergenza.

Sul fronte dell’accesso al credito per le imprese sono state abbreviate le procedure di accesso agevolato ai fondi di garanzia e ai finanziamenti.

Verranno sospesi i pagamenti relativi alle utenze e costi fissi in generale.

Sarà infine possibile sospendere le rate dei mutui bancari con relativo allungamento della durata del mutuo.

Lo staff di Confesercenti Parma si è messo all’opera per garantire, anche in questa situazione di contingenza, tutti i servizi di consulenza per le imprese e già da oggi sarà possibile trovare in associazione uno sportello dedicato alle imprese del territorio per valutare insieme tutte le possibilità di accesso alle varie richieste di agevolazioni, contributi e ammortizzatori straordinari che si potranno richiedere. Sarà possibile ottenere maggiori informazioni sui canali social dell’associazione e sul sito ufficiale www.confesercentiparma.it oltre che al numero 0521.382611.

Lavorando insieme potremo resistere e ripartire al più presto.

Francesca Chittolini

Presidente Confesercenti Parma