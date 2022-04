Confesercenti Parma ha incontrato la candidata Sindaco Roberta Roberti

Continua il ciclo di incontri organizzati da Confesercenti Parma con i candidati Sindaco presso il Cubo di via La Spezia.

Questa mattina la delegazione di imprenditori di Confesercenti, guidata dalla Presidente Francesca Chittolini e dal Direttore Antonio Vinci, ha incontrato Roberta Roberti, candidata per la lista civica “Parma Città Pubblica”, cui ha consegnato il “Patto per il Commercio e il Turismo”, un documento che riassume le principali proposte e le richieste più urgenti per gli Associati Confesercenti.

“Con la candidata Roberti – spiega la Presidente Chittolini – abbiamo avuto un confronto franco e costruttivo, con una certa identità di vedute rispetto ad alcuni temi a noi cari e una marcata disponibilità a recepire le nostre proposte. Vi è condivisione nell’individuare nei negozi di vicinato un asset strategico per valorizzare i quartieri ed il centro storico cittadino”.

“Questo incontro è stato molto importante per me – dichiara Roberti al termine dell’incontro – perchè abbiamo riscontrato una grande volontà di collaborazione e tanti punti di convergenza nelle rispettive richieste e proposte. Spero che questo porterà ulteriori approfondimenti sia per ragionare sull’accessibilità del centro storico, sia per lo sviluppo del piccolo commercio e del commercio di prossimità, che sono una ricchezza straordinaria del nostro territorio”.