Confronto tra le ragioni del Sì e del No al referendum sulla giustizia by Andrea Marsiletti 12 Febbraio 2026 12 Febbraio 2026 53 Venerdì 13 febbraio alle ore 19 all'oratorio San Carlo Acutis a Parma si terrà il "confronto tra le ragioni del Sì e del No" sul referendum sulla Giustizia. Interverranno il magistrato Stefano Scati e l'avvocato Francesco Banchini.