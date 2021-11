Congresso cittadino del Pd: si va verso le candidature di Vanolli e Bonetti

Non c’è ancora nulla di definitivo, la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 19 novembre, ma è sempre più concreto che al congresso cittadino del Pd si sfideranno il segretario uscente Michele Vanolli e la consigliera comunale Caterina Bonetti.

L’ipotesi di una candidatura unitaria sembra essere tramontata.

L’esito del congresso cittadino influenzerà, e non poco, le modalità, i contenuti e i nomi dell’alleanza di centrosinistra in vista delle prossime elezioni cittadine.

Se le candidature di Vanolli e Bonetti saranno confermate, nei prossimi giorni partirà la raccolta di firme a loro sostegno. Quindi gli iscritti Pd voteranno nelle varie assemblee di zona per selezionare i 40 delegati che verso metà dicembre eleggeranno il segretario cittadino. PrD