Congresso costitutivo di Radicali Parma: Luca Marola eletto segretario

Nei giorni scorsi si è tenuto il congresso fondativo dei Radicali di Parma con l’elezione a segretario di Luca Marola mentre Giulia Lanzafame e Valeria Di Cosmo sono state elette rispettivamente tesoriera e presidente.

Davanti a una numerosa platea di iscritti, simpatizzanti e ospiti e al segretario nazionale di Radicali Italiani, Massimiliano Iervolino, Luca Marola, dopo aver rivendicato la centralità del movimento radicale nell’area laica, liberale ed europeista e il grande contributo profuso nella realizzazione dell’attuale coalizione civica e di centrosinistra, del programma amministrativo e della scelta di Michele Guerra come candidatura vincente, ha elencato, in un quadro complessivamente positivo, gli elementi di criticità verso l’azione amministrativa dell’Amministrazione comunale.

A tal proposito l’assemblea dei Radicali ha deciso di costituire una delegazione, anche con i partiti con cui abbiamo condiviso l’esperienza elettorale, per un incontro urgente con il Sindaco al fine di accelerare l’azione amministrativa su politiche della notte, strumenti di partecipazione, diritti e libertà individuali, considerati come elementi centrali della propria visione di città, già condivisi da Sindaco e coalizione.

Presto i Radicali torneranno in piazza. Insieme all’associazione Luca Coscioni saranno impegnati nel raccogliere le firme necessarie per una legge regionale di iniziativa popolare sul fine vita e, con Più Europa e Ottavo Colore per una petizione popolare a sostegno della trascrizione dei figli delle famiglie arcobaleno.