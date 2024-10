“Conosci la tua busta paga?”: seconda edizione del corso gratuito per migranti di CGIL Parma

“Conosci la tua busta paga?”: dopo il grande interesse suscitato dalla prima edizione proposta a febbraio scorso, CGIL Parma, con il suo dipartimento migranti InterAction CGIL Parma, e in collaborazione con UVL-Ufficio Vertenze Legali CGIL Parma, organizza un secondo corso base rivolto a lavoratori e lavoratrici di origine straniera su contratto e busta paga.

Il corso, che si svolgerà nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma (via Casati Confalonieri, 5/a), venerdì 25 ottobre, alle ore 18, durerà circa due ore ed intende rappresentare un’opportunità per tante persone che, essendo magari di migrazione recente nel nostro territorio, necessitano di competenze di base per orientarsi nella comprensione dei trattamenti contrattuali e delle voci che compongono la busta paga, così da essere maggiormente in grado di tutelare i propri diritti e muoversi con più consapevolezza tra le proposte di occupazione.

Un secondo appuntamento avanzato sullo stesso tema è già in calendario per venerdì 22 novembre, sempre alle 18 nel Salone Trentin. L’accesso ad entrambi i corsi è libero e gratuito.

È consigliata la preiscrizione ai seguenti contatti: Whatsapp 345 296 4220; e-mail interaction@cgilparma.it.