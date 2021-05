Consegnate al Presidente Tassi Carboni le firme della Petizione Popolare “Fai rivivere la tua città”

Sono state consegnate al Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, in Piazza Garibaldi le 1260 firme che ha raccolto la Petizione Popolare “ FAI RIVIVERE LA TUA CITTA’ ” promossa dal Comitato Cittadella Per Parma e dal Comitato cittadino Parma In Centro.

Al momento erano presenti il Presidente Sandro Milani, Francesca Zanetti e Vincenzo Siennica Segretario e CCV per il Comitato Parma in Centro, Isabella Grassi Presidente del Comitato Cittadella Per Parma e Giampaolo Lavagetto consulente tecnico di entrambi.

“Questa petizione suggerisce e raccoglie il sostegno ad un ridisegno, ad una diversa visione strategica della città. Una visione che possa far tornare Parma ad un essere un polo di produzione di ricchezza e benessere per i suoi cittadini. Partendo da uno spirito condiviso, da un recupero di identità e vocazioni delle varie aree di Parma, il nostro intento è quello di rivedere una Parma attrattiva” hanno sintetizzato i rappresentanti dei Comitati.

“Noi apprezziamo le forme di cittadinanza attiva e di impegno verso la città. Sono percorsi di sollecitazione che arricchiscono le considerazioni che l’Amministrazione può fare.” ha commentato il Presidente Tassi Carboni “Li esamineremo con molta attenzione e attiveremo tutti i percorsi di riflessione e di partecipazione per tentare di giungere ad una sintesi che possa rendere la città più coerente, più vicina alle aspettative che vengono espresse nel documento che oggi ci è stato consegnato”.