Consegne a domicilio: come conoscere tutte le attività che offrono il servizio

L’esperienza del lockdown di marzo-aprile e i successivi sondaggi effettuati, hanno messo in evidenza come le modalità di commercio imposte dalla pandemia abbiano creato una nuova consapevolezza nelle aziende, legata in particolare allo sviluppo di nuovi servizi, dalla delivery al digitale, dai social network all’e-commerce, che continuano a rivelarsi fondamentali.

Sempre più pubblici esercizi, gastronomie, e negozi alimentari ma anche attività del commercio al dettaglio si sono infatti attrezzati per effettuare consegne a domicilio che, nel rispetto delle misure imposte dai Dpcm, permettono di mantenere un filo diretto con la propria clientela oltre che offrire un servizio aggiuntivo per i consumatori.

In quest’ottica l’assessorato alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Parma,in collaborazione con le associazioni di categoriaAscom Confcommercio Parma, Confesercenti Parma, Confartigianato Imprese Parma, CNA Parma e GIA Gruppo Imprese Artigiane, vuole riproporre il servizio di promozione, iniziato proprio nei primi mesi del 2020, pubblicando e mettendo a disposizione di tutta la cittadinanza e degli esercenti una lista delle attività che offrono un servizio di consegna a domicilio.

La volontà, da una parte, è quella di facilitare la vita dei parmigiani costruendo un elenco, in costante aggiornamento, dei negozi che effettuano consegne a domicilio e che in questi giorni possono offrire un servizio in più, nell’ottica di limitare il più possibile gli spostamenti, cosi come richiesto anche dall’ultimo Dpcm. A questo scopo si aggiunge, inoltre, quello di coinvolgere altre realtà commerciali, anche non appartenenti a nessuna Associazione di categoria, interessate a sviluppare al meglio e in piena sicurezza la vendita dei propri prodotti attraverso le modalità delivery.

Sul sito del Comune di Parma, come anche in quelli di Ascom Confcommercio Parma, Confesercenti Parma, Confartigianato Imprese Parma, CNA Parma e GIA Gruppo Imprese Artigiane, verranno ti quindi ripubblicati gli elenchi di tutte le attività che effettuano servizio a domicilio, che saranno puntualmente aggiornati in base alle richieste che perverranno. 📌https://bit.ly/3nagwfU

Per fare questo è sufficiente indicare il nome dell’attività, la partita iva, la sede legale,il recapito telefonico e la mailed inviarlo alla propria associazione di riferimento o, soltanto qualora non si sia iscritti ad alcuna associazione, alla mail sviluppoeconomico@comune.parma.it.

Ovviamente, anche nel caso di consegne a domicilio, è fondamentale il rispetto delle regole di anti contagio Covid-19, ovvero: mantenere un metro di distanza tra singoli, privilegiare i pagamenti on line quando fosse possibile e rispettare la prescrizione specifica per chi organizza l’attività di consegna a domicilio di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

“L’iniziativa permette di creare un circolo virtuoso in grado di aiutare sia i cittadini che per far fronte all’emergenza Covid-19 si trovano a dover limitare i propri spostamenti, sia le attività commerciali che trovano un’alternativa allo chiusura delle propria attività o comunque al mancato flusso di clienti che, per effetto delle parziali chiusure imposte, si è venuto a creare” sottolinea l’assessore alle Attività Produttive e Commercio Cristiano Casa.