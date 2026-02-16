Conservatorio Boito: “Parole da ascoltare 2026”, quattro incontri con parole e musiche

Dalla musica per il cinema alle misteriose morti dei divi del rock, dalle grandi compositrici dimenticate al mondo poetico di Fryderyk Chopin: quattro libri, quattro universi musicali e altrettanti percorsi di ascolto sono al centro dell’undicesima edizione di “Parole da ascoltare”, rassegna organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Gli incontri-concerto si svolgeranno il sabato pomeriggio alle ore 17.00, dal 21 febbraio al 14 marzo 2026, nell’Auditorium del Carmine di Parma (Via E. Duse, 1/a), con ingresso libero e gratuito. Accanto al dialogo con gli autori, affiancati dai docenti del Conservatorio di Parma, la musica – interpretata dagli studenti dell’Istituto – diventerà parte integrante del racconto, approfondendo i temi dei volumi presentati.

Il primo appuntamento, sabato 21 febbraio alle 17.00, è dedicato a Nino Rota con la presentazione del volume di Francesco Lombardi, Nino Rota: Storia del mago Doppio e della fata Giglia. In dialogo con l’autore interverranno Donatella Saccardi e Michele Ballarini, per ripercorrere la straordinaria parabola umana e artistica di uno dei protagonisti assoluti della musica del Novecento, capace di muoversi tra cinema, teatro e musica colta. L’incontro sarà accompagnato da un concerto degli allievi dei corsi di Canto lirico e Accompagnamento pianistico.

Sabato 28 febbraio, alle 17.00, lo sguardo si sposta sul mondo del rock con Ezio Guaitamacchi e il libro Amore, morte & rock ’n’ roll. Le ultime ore di 50 rockstar: retroscena e misteri. Insieme all’autore dialogheranno Rossana Casale, Loredana D’Anghera e Michele Ballarini, per un racconto che unisce rigore giornalistico e scrittura narrativa, tra leggende, amori estremi e misteri irrisolti. Le esecuzioni di canzoni di Prince, David Bowie, Kurt Cobain, Chris Cornell, Otis Redding, Sam Cooke e Whitney Houston saranno affidate agli studenti dei Dipartimenti di Musica Pop/Rock e Musica Jazz.

Il terzo incontro, sabato 7 marzo alle 17.00, in occasione della Festa della Donna, è dedicato al volume di Anna Rollando, Le invisibili Signore della Musica. Storie vere di artiste di talento. Un percorso che restituisce voce e visibilità a compositrici e musiciste di grande valore, spesso escluse dalla storiografia ufficiale. Con l’autrice dialogheranno Donatella Saccardi e Michele Ballarini. Il concerto vedrà protagonisti gli allievi dei corsi di Canto barocco, Canto lirico, Composizione, Arpa e Pianoforte.

La rassegna si conclude sabato 14 marzo alle ore 17.00 con Giovanni Bietti e il suo libro Fryderyk Chopin. La musica. Un incontro che accompagnerà il pubblico all’interno dell’universo poetico e sonoro di uno dei compositori più amati di sempre. Sarà lo stesso Giovanni Bietti a inframezzare il racconto con esempi musicali eseguiti al pianoforte, tratti dall’opera chopiniana.

“Parole da ascoltare” è organizzata dai proff. Michele Ballarini e Donatella Saccardi. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.

PAROLE DA ASCOLTARE – XI Edizione

Quattro incontri con autori e musiche

Dal 21 febbraio al 14 marzo 2026

Auditorium del Carmine di Parma

Ingresso libero e gratuito

Sabato 21 febbraio 2026, ore 17:00

FRANCESCO LOMBARDI, Nino Rota: Storia del mago Doppio e della fata Giglia

Con Francesco Lombardi, Donatella Saccardi e Michele Ballarini

Concerto degli allievi dei corsi di Canto lirico e Accompagnamento pianistico del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma

Sabato 28 febbraio 2026, ore 17:00

EZIO GUAITAMACCHI, Amore, morte & rock ‘n’ roll. Le ultime ore di 50 rockstar: retroscena e misteri

Con Ezio Guaitamacchi, Rossana Casale, Loredana D’Anghera e Michele Ballarini

Concerto degli allievi dei corsi dei dipartimenti di Musica Pop/Rock e Musica Jazz del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma

Sabato 7 marzo 2026, ore 17:00

Per la Festa della donna

ANNA ROLLANDO, Le invisibili Signore della Musica. Storie vere di artiste di talento

Con Anna Rollando, Donatella Saccardi e Michele Ballarini

Concerto degli allievi dei corsi di Canto barocco, Canto lirico, Composizione, Arpa e Pianoforte del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma

Sabato 14 marzo 2026, ore 17:00

GIOVANNI BIETTI, Fryderyk Chopin. La musica

Con Giovanni Bietti

Esempi musicali a cura di Giovanni Bietti (pianoforte)

Info: www.conservatorio.pr.it