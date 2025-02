Conservatorio, giornata dedicata al compositore Marco Enrico Bossi

Nel centenario della sua scomparsa, il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma dedica una giornata a Marco Enrico Bossi (1861-1925), musicista la cui grandezza è in continua riscoperta, dopo decenni di oblio. L’iniziativa, coordinata dai docenti Giulio Giurato ed Enrico Viccardi, si terrà martedì 25 febbraio nella chiesa di San Giovanni Evangelista e nell’Auditorium del Carmine, articolata in una masterclass, una tavola rotonda e un concerto.

Compositore prolifico e ispirato, stimato direttore d’orchestra, didatta insigne, pianista formidabile, Bossi fu probabilmente il più grande organista del suo tempo. In qualità di compositore fu uno dei pochi che, in un’epoca dominata dall’opera lirica, decise di dedicarsi soprattutto alla musica strumentale e corale, pubblicando con i maggiori editori tedeschi e italiani composizioni che furono dirette in concerto dai più grandi direttori della scena musicale, su tutti Arthur Nikisch e Arturo Toscanini. La sua monumentale produzione di brani per organo è affiancata da una considerevole produzione corale, sinfonica, pianistica e cameristica. Definito “Alto signore dei suoni” da Gabriele D’Annunzio, fu stimato anche da Giovanni Pascoli, Eleonora Duse, Giuseppe Verdi, Arrigo Boito, Giacomo Puccini. La sua musica concilia felicemente tecnica compositiva impeccabile, attenzione alle innovazioni dei grandi del suo tempo (Brahms, Wagner, Debussy, ecc.), conoscenza profonda delle forme antiche e classiche, ispirazione mai banale al servizio di una cantabilità tutta italiana.

La giornata a lui dedicata inizierà alle 10.00 con una Masterclass di organo a cura di Arturo Sacchetti, che si terrà nella Chiesa di San Giovanni Evangelista. La partecipazione è gratuita per gli studenti del Conservatorio di Parma e per gli uditori (per informazioni scrivere a enrico.viccardi@conservatorio.pr.it, masterclass@conservatorio.pr.it).

Alle 17,30 nell’Auditorium del Carmine seguirà una Tavola rotonda a ingresso libero moderata dal Direttore del Conservatorio, Massimo Felici, con gli organisti Arturo Sacchetti e Andrea Macinanti, la pronipote del compositore Paola Bossi, il Presidente della casa discografica “Tactus” Gian Enzo Rossi e il musicologo Carlo Lo Presti. Alle 19.00, nel cortile del Conservatorio di Parma, sarà offerto un rinfresco dalla famiglia Bossi (prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo mail giulio.giurato@conservatorio.pr.it).

Alle 20,30 nell’Auditorium del Carmine la giornata si concluderà con il concerto “Le Tastiere di Marco Enrico Bossi”, appuntamento inserito nella rassegna “I Concerti del Boito”. Protagonisti ne saranno il pianista Giulio Giurato che interpreterà ultimi Cinque Pezzi per Pianoforte op. 137, e l’organista Enrico Viccardi che suonerà Thème et Variations op. 115, Ave Maria op. 104 n. 2 e Ètude Symphonique op. 78. L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.