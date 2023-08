Consiglio di Stato sospende sentenza del Tar Emilia contro una sala bingo di Fidenza

Rimarrà aperta almeno fino all’udienza di merito in Consiglio di Stato la sala bingo in via Berenini a Fidenza.

Lo ha deciso proprio Palazzo Spada, che ha sospeso la precedente sentenza del Tar Emilia Romagna, nella quale si rigettava il ricorso dell’operatore, rappresentato dall’avvocato Cino Beneli, contro le norme sul distanziometro che avevano portato alla chiusura dell’esercizio.

La legge regionale del 2013, infatti, vieta l’installazione di apparecchi da gioco a meno di 500 metri da luoghi sensibili come scuole e chiese. Nell’ordinanza del Consiglio di Stato si legge che le questioni del caso “necessitano dell’esame proprio della sede di merito”, in particolare per quanto riguarda il possibile effetto espulsivo, ovvero ciò che potrebbe impedire agli operatori di insediarsi sul territorio a causa delle norme in questione.

Viene poi spiegato che “anche in considerazione della pendenza in primo grado dell’impugnativa di ulteriori provvedimenti, conseguenziali a quelli all’odierno esame” è necessario procedere alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata”. Il Consiglio di Stato ha quindi sospeso la sentenza del Tar, rimandando la decisione all’udienza di merito, ancora da fissare.