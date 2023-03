Consiglio Notarile di Parma: riconfermati i notai Cantarelli, Caputo e Rossi

A seguito dell’Assemblea collegiale per il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio Notarile di Parma, i tre Consiglieri in scadenza sono stati riconfermati nel proprio ruolo: Massimiliano Cantarelli, Antonio Caputo e Mario Rossi continueranno a sedere in Consiglio, con i ruoli di Tesoriere per Rossi e Consiglieri per Cantarelli e Caputo.

Oltre ai già citati, il Consiglio notarile risulta inoltre composto dal Presidente Giulio Almansi, dal Segretario Mario Dagres e dai Consiglieri Cecilia Renzulli, Beatrice Rizzolatti, Pietro Sbordone e Maria Paola Salsi.

