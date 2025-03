Consiglio Notarile Parma: entra il notaio Compagnone, riconfermate Renzulli e Rizzolatti

A seguito dell’Assemblea collegiale per il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio Notarile di Parma, si registra il nuovo ingresso del notaio Enrichetta Compagnone, che prende il posto di Pietro Sbordone, che ha scelto di non ricandidarsi, mentre sono riconfermati i consiglieri Cecilia Renzulli e Beatrice Rizzolatti.

Beatrice Rizzolatti

Oltre ai già citati, il Consiglio notarile risulta inoltre composto dal Presidente Antonio Caputo, dal Segretario Mario Dagres, dal tesoriere Mario Rossi e dai consiglieri Massimiliano Cantarelli, Giulio Almansi e Maria Paola Salsi.

Cecilia Renzulli

Questo il commento del presidente Antonio Caputo: “Ringrazio Pietro Sbordone per gli anni di impegno e passione al servizio del Notariato parmense, e do il benvenuto a Enrichetta Compagnone, giovane collega il cui entusiasmo, insieme alle due consigliere riconfermate Rizzolatti e Renzulli, ne sono certo, sarà prezioso per il Consiglio. Il Notariato parmense continuerà a promuovere occasioni di incontro e dialogo con le istituzioni del territorio e i cittadini, cui i notai sono vicini in alcuni dei passaggi più importanti e delicati della vita, dalle donazioni alle vicende successorie, dalla creazione di imprese alle modifiche di società, dall’acquisto dell’abitazione alla creazione di enti del Terzo settore, soltanto per fare alcuni esempi, sempre animati dal dovere di terzietà e composizione degli interessi delle parti, nonché di tutela della legalità, per cui agiamo su delega dello Stato”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarileparma.org e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.