Consiglio Provinciale: rinnovata adesione della Reggia di Colorno al network “European Royal Residences”

Si è tenuta nei giorni scorsi la prima seduta dell’anno del Consiglio Provinciale: al primo punto all’ordine del giorno variazione di bilancio 2024 che ha recepito maggiori entrate correnti per € 113.400, maggiori spese correnti per € 208.650 e minori spese correnti per € 95.251, mentre invece in conto capitale si sono registrati solo degli storni tra capitoli per € 424.680, la variazione è stata approvata a maggioranza

Al secondo punto all’ODG il rinnovo della Convenzione quadro tra gli enti soci di Lepida per l’esercizio del controllo analogo congiunto alla società. Convenzione approvata a maggioranza fino al 31/01/2029.

Votato all’unanimità invece il rinnovo della Convenzione tra Unione Montana Parma est e Provincia di Parma che prevede da parte della provincia il supporto giuridico a favore dell’Unione Montana per i procedimenti disciplinari UPDA, per la stazione unica appaltante e per il personale. “Una convenzione che risponde pienamente alla funzione della Provincia come “Casa dei Comuni” a disposizione e tutela degli enti del territorio” Afferma il presidente della Provincia Andrea Massari.

L’ultimo punto trattato, anche questo votato all’unanimità, ha riguardato lo stanziamento della quota associativa per l’adesione della Provincia di Parma proprietaria della Reggia di Colorno al network “European Royal Residences”. La Reggia di Colorno, con il suo imponente parco Ducale, è entrata nella Rete delle Residenze Reali Europee (Arre). Si tratta del settimo palazzo italiano iscritto a questo prestigioso network; tra gli obiettivi quello di migliorarne la gestione e la conservazione per aumentarne la fruizione dei visitatori di tutto il mondo. Per sfruttare al massimo il potenziale di questa magnifica Reggia, anche chiamata “la Versailles di Parma”, la provincia e la Regione Emilia Romagna metteranno in campo cospicui investimenti insieme tutti gli attori presenti sul territorio.