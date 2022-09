Consorzi Coppa di Parma e Salame di Felino presenti alla Fiera del Fungo di Borgotaro

La Fiera del Fungo di Borgotaro IGP è diventata un tradizionale appuntamento di fine estate, capace di richiamare nel Parmense migliaia di foodie e appassionati di buona tavola. A Borgotaro, quest’anno, per la prima volta saranno presenti anche i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP, che hanno accolto con piacere l’invito del Consorzio per la Tutela del Fungo di Borgotaro IGP.

Nel weekend di sabato 17 e domenica 18 settembre, quindi, i visitatori della fiera avranno la possibilità di degustare gratuitamente Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP. I due salumi made-in-Parma saranno protagonisti anche della cena, riservata a un centinaio di ospiti, che, venerdì 16 settembre, aprirà idealmente la 47ª edizione della manifestazione. A Borgotaro i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP saranno poi impegnati in attività di promozione: presso i due infopoint dedicati, sarà possibile ricevere informazioni su questi due salumi e sui segreti della loro lavorazione.

«Siamo impegnati nella costruzione di una rete di alleanze con le altre Indicazioni Geografiche parmensi – spiega Fabrizio Aschieri, Presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP -. Due settimane fa eravamo a Langhirano per il Festival del Prosciutto di Parma DOP, ora siamo a Borgotaro, al fianco del Fungo Porcino di Borgotaro IGP. Si tratta di sinergie virtuose, sia per il territorio di Parma Food Valley sia per le sue eccellenze gastronomiche».

Un pensiero condiviso anche da Umberto Boschi, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP: «Manifestazioni come questa sono in grado di richiamare migliaia di persone, molte provenienti da città diverse da Parma: è importante far loro capire la ricchezza del patrimonio gastronomico parmense. E ribadire che l’unicità di un prodotto come il Salame Felino IGP è legata al territorio, perché solo a Parma ci sono le condizioni microclimatiche e il saper fare secolare che rendono possibile la nascita di questa eccellenza della salumeria italiana».