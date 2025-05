Consorzio Agrario: campi prova del frumento alle Piacentine di Roncole Verdi

L’appuntamento dei campi prova del frumento, organizzato dal Consorzio Agrario di Parma all’azienda Le Piacentine di Roncole Verdi a Busseto, ha consentito ad un centinaio di agricoltori del territorio di approfondire la qualità stagionale dei grani duri e teneri grazie alle prove varietali preparate dai tecnici agronomici del Consorzio in collaborazione con le maggiori aziende del settore. I modelli presentati all’interno delle numerose parcelle visitate hanno fedelmente proiettato lo stato attuale delle spighe, la crescita, il livello di maturazione, la robustezza e la resistenza ai fenomeni atmosferici, alle temperature e la conseguente potenziale resa di quanto seminato.

Quest’anno, soprattutto se comparata a quella degli ultimi anni, la qualità del frumento sembra essere più che buona, favorita anche dalla prolungata primavera e da un apporto costante di piogge cadute in maniera cospicua ma uniforme. Nel panorama nazionale, la stima della produzione – secondo Istat – sembra subire un aumento percentuale di rilievo, superiore in quantità al 12% rispetto alla media degli ultimi 5 anni e caratterizzato da un incremento anche dell’areale produttivo del 10,5%. Nel panorama locale quantità e areali restano ad oggi più o meno invariati anche se leggermente in crescita secondo il trend nazionale ma la qualità della spiga è decisamente migliorata rispetto alle ultimi stagioni.

“Siamo particolarmente soddisfatti – ha sottolineato il presidente del Consorzio Agrario Giorgio Grenzi – per questa massiccia partecipazione all’azienda Le Piacentine di Andrea Lusardi, a dimostrazione che gli incontri tecnici di periodica informazione agronomica si confermano sempre molto utili per i nostri soci agricoltori per le decisioni migliori da prendere”.

All’incontro, – introdotto dal direttore generale del CAP Roberto Maddè –, oltre alle imprese del settore SIS, K-Adriatica, All Seeds, Semia e Corteva, era presente con un proprio stand anche Grundfos WT, nuovo partner del Consorzio per il trattamento dell’acqua in allevamento. Sono intervenuti al termine della giornata il sindaco di Busseto Stefano Nevicati con gli assessori Milva Furlotti e Andrea Trabucchi, il Comandante dell’Arma di Fidenza Andrea Nadal, il presidente di Confagricoltura Parma Roberto Gelfi e il direttore della Coldiretti Parma Marco Orsi.