Consorzio Agrario, “Demo Frumento” 2024: anno critico per i cereali ma record di partecipanti

L’edizione 2024 di Demo Frumento ha registrato il più alto numero di imprenditori agricoli presenti alle attese prove varietali in campo organizzate, come ogni anno, dal Consorzio Agrario di Parma a Roncole Verdi di Busseto. Dopo un lustro di sperimentazioni agronomiche realizzate con successo presso l’azienda Canali dei Fratelli Mingardi (premiati per quanto fatto dal presidente del CAP Giorgio Grenzi nel corso della manifestazione), quest’anno le prove varietali si sono tenute nel suggestivo scenario dell’azienda agricola “ Le Piacentine “ di Andrea Lusardi, azienda che ha intrapreso il progetto consortile Agroparma precision (agricoltura di precisione) e nota per essere stata il set del film Novecento di Bernardo Bertolucci.

Il grano purtroppo sta vivendo pesanti oscillazioni influenzate da variabili globali che condizionano pesantemente gli andamenti dei mercati internazionali e in Italia sia per le ripercussioni dei conflitti in corso sia per la variabilità metereologica – caratterizzata da abbondanti piogge al nord e grave siccità al sud – il bilancio non è sicuramente dei migliori possibili.

A fronte di questo contesto globale però i campi prova rappresentano da sempre una proficua e consolidata pratica di verifica in grado di fornire concrete indicazioni che possono incrementare rese e qualità. Il direttore del CAP Roberto Maddè e i tecnici agronomi consortili Francesco Belletti ed Umberto Borlenghi, in sinergia con gli staff delle più importanti ditte sementiere, hanno illustrato le migliori qualità stagionali di frumento tenero e duro in considerazione delle singole qualità organolettica della spiga e del percorso di crescita, maturazione dal momento della semina stessa fino ad oggi.

Si segnalano tra queste Giorgione, Calipè, Nazareno e Farah. “Salutiamo con piacere come Consorzio Agrario questa massiccia partecipazione di imprese al nostro appuntamento in campo – ha sottolineato il direttore del Consorzio Agrario di Parma Roberto Maddè – C’è comprensibilmente grande richiesta di informazioni agronomiche mirate in questa annata non particolarmente agevole in cui le tensioni internazionali e l’andamento altalenante del meteo influenzano non poco la produzione complessiva e gli equilibri dei mercati. Speriamo comunque che il tempo migliore di questi ultimi giorni possa garantire una soddisfacente trebbiatura. I nostri campi varietali sono da sempre molto seguiti e la successiva divulgazione dei contenuti emersi rappresentano da sempre uno dei più importanti servizi a beneficio e sostegno del mondo agricolo da parte del CAP”. L’incontro Demo Frumento – concluso dal presidente Giorgio Grenzi – ha visto l’intervento “in campo” del Sindaco di Busseto Stefano Nevicati che ha evidenziato : “l’importanza di questi appuntamenti per un territorio a forte vocazione agricola come il bussetano”.