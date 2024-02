Consorzio Agrario: il decalogo 2024 per il miglior imbottigliamento secondo le lune

Al via la stagione dell’imbottigliamento 2024 con le 19 agenzie del Consorzio Agrario di Parma che presidiano tutta la provincia dall’Appennino al Po disponibili, grazie ai loro esperti di agenzia, a fornire il miglior consiglio utile secondo il calendario aggiornato delle lune e dell’alternanza metereologica.

E proprio nel pieno rispetto della tradizione consolidata nel tempo – che vuole la stagione più tiepida con clima mite (da Marzo ad Aprile) insieme alla luna calante – si potrà avviare la pratica dell’imbottigliamento del vino. “Con il tempo sereno e naturalmente in assenza di vento si potrà cominciare a fare ciò che erano soliti fare i nostri nonni soprattutto con i vini provenienti dal nostro territorio e in questo caso provvedendo nell’immediato all’imbottigliamento dei vini più amabili “– ha commentato il presidente del CAP Giorgio Grenzi introducendo la prima regola del decalogo di consigli utili redatto dal Consorzio agrario.

Venendo infatti all’elencazione puntuale delle buone pratiche, oltre al precetto-base sottolineato da Grenzi, sarà importante tenere il livello del vino a 6-8 centimetri al di sotto del tappo, posare i vini abboccati in vetro e con aspetto limpido e non in stato di fermentazione, evitare di bagnare il tappo di sughero con il vino stesso, oliare e ripristinare l’oliatura dei tappi di sughero 24 ore prima del loro impiego , non tenere per troppo tempo il vino in damigiana, in particolare quello di tipologia dolce, per scongiurare criticità causate da un eccesso del processo di fermentazione. Inoltre, al fine di mantenere le migliori caratteristiche organolettiche e dunque qualitative del prodotto, è fondamentale accertarsi dello stato di massima igiene testata dei contenitori in cui viene conservato.

“Tutti i nostri esperti sono disponibili e aggiornati per dare i migliori consigli a tutti gli interessati – ha chiosato Grenzi – creando così le migliori condizioni per poter al meglio apprezzare i prodotti del territorio”.