Consorzio stabile Poliedro dona strumentazione per la 2ª Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Maggiore

Una simbolica ma calorosa stretta di mano ai professionisti impegnati ad arginare la pandemia Covid, questo il significato dell’apparecchiatura che il Consorzio stabile Poliedro ha voluto consegnare personalmente alla 2a Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, struttura del dipartimento Chirurgico generale e specialistico diretto da Paolo Del Rio. La donazione è frutto della volontà dei 14 soci del Consorzio Poliedro, una realtà nata nel 2018 che opera nel campo delle infrastrutture e ha in essere, tra le proprie attività, il global service manutenzione strade del Comune di Parma e l’accordo quadro di Fidenza.

“Molti di noi sono stati toccati da vicino dal virus ed è stata una richiesta corale dei soci del Consorzio Poliedro pensare all’Ospedale di Parma che in quel momento stava davvero facendo da argine ad una pandemia che faceva e purtroppo fa ancora paura”, ha dichiarato il presidente Ettore Ghinelli all’incontro di questa mattina accompagnato dal direttore del Consorzio Stefano Ghidini e dai soci Paolo Gabelli e Paolo Franzoni. “E ci fa piacere – ha aggiunto Ghinelli – aver donato uno strumento all’avanguardia di cui ne sono stati consegnati due in Italia, di cui uno a Parma”.

A loro i sinceri ringraziamenti di Elena Giovanna Bignami, direttrice della 2a Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma affiancata da Maria Barbagallo, responsabile struttura semplice Terapia intensiva post-operatoria.

“A nome del personale della 2a Anestesia e Rianimazione – ha dichiarato Elena Giovanna Bignami – ringrazio il Consorzio Stabile Poliedro per questa importante donazione che contribuisce a definire e implementare il percorso di cura dei pazienti in un periodo molto delicato, come quello ‘peri-operatorio’ e in particolare dell’intubazione per l’anestesia generale. In particolare, la donazione di un ‘videolaringoscopio GlideScope Core’ permette, oltre un approccio efficace, in questo periodo pandemico un’ulteriore sicurezza per il medico anestesista”.