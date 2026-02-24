Consorzo Agrario Parma: con Agridrive 5.0 alla scoperta della tecnologia 5.0 in agricoltura

Le soluzioni tecnologicamente più avanzate disponibili oggi sul mercato, unitamente ai dispositivi digitali di ultima generazione che stanno rapidamente trasformando in modo sostanziale le gestione dei modelli agricoli verso un settore primario 5.0, sono stati al centro dell’incontro che il Consorzio Agrario di Parma ha organizzato presso la sede di strada dei Mercati all’interno del focus educational nell’ambito del progetto AgriDrive 5.0 dedicato agli studenti del Polo Agroindustriale Galilei Bocchialini.

I temi dell’agricoltura di precisione, della sicurezza degli agricoltori che operano direttamente nelle molteplici fasi produttive e della sostenibilità ambientale ed economica sono stati approfonditi dal responsabile del Settore Meccanizzazione Paolo Pagliarini che ha presentato l’impiego concreto nei diversi processi di tecnologie intelligenti, sistemi digitali integrati e strumenti avanzati per una gestione più efficiente e, al contempo, responsabile delle risorse che impiega. La giornata è proseguita poi con la visita al parco mezzi del CAP e con l’osservazione diretta del funzionamento del SoilXplorer, strumento all’avanguardia per l’analisi della variabilità del suolo e per l’ottimizzazione degli interventi agronomici.

Particolarmente interessati dall’esperienza diretta al CAP docenti e studenti hanno mostrato il loro ringraziamento al presidente Giorgio Grenzi per la qualità collaborazione fornita a tutto lo staff tecnico del Consorzio a Francesca Salati Resp. dell’Ufficio Affari Generali-Segreteria di Direzione per l’organizzazione e al direttore generale Roberto Maddè per l’accoglienza ricevuta. “La formazione dei professionisti del domani nel nostro settore è essenziale così come lo è restare sempre aggiornati sui processi , oggi sempre più rapidi di trasformazione e di applicazione puntuale delle nuove tecnologie , – ha evidenziato Maddé – E per questo motivo la nostra disponibilità verso gli studenti di Parma e Provincia nell’offrire competenze adeguate è rinnovata e ampliata ogni anno” .