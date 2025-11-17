Quotidiano online di Parma

Consultori distretto Sud-Est: dal 17 novembre nuove modalità di prenotazione

di AndreaMarsiletti2

Nei Consultori familiari del distretto Sud-Est dell’Azienda Usl, operativi nelle Case della salute di Langhirano, Collecchio, Traversetolo, Felino, Monticelli e Lagrimone dal 17 novembre è possibile prenotare l’appuntamento tramite e-mail dedicate, oltre che chiamando il numero di telefono 0521 865335 il martedì e giovedì, dalle 9 alle 12.
In particolare, per fissare un appuntamento per visita in caso di gravidanza e post-parto, interruzione volontaria di gravidanza, contraccezione e sessualità, pre-concepimento e sterilità, malattie sessualmente trasmissibili, situazioni di violenza, menopausa sintomatica occorre chiamare il numero sopra riportato o scrivere a ostetrichesudest@ausl.pr.it o consultoriolanghirano@ausl.pr.it, consultoriotraversetolo@ausl.pr.it, consultoriocollecchio@ausl.pr.it Per queste visite non occorre la richiesta del medico.

Per le visite ginecologiche e i tamponi vaginali, invece, è necessaria la prescrizione e la prenotazione va fatta nei consueti canali: allo sportello unico-Cup, nelle farmacie che effettuano questo servizio, tramite fascicolo sanitario elettronico per chi lo ha attivato o chiamando il numero verde 800 629 444.

Informazioni e prenotazioni per lo screening del collo dell’utero sono disponibili chiamando lo 0521 216615 o scrivendo a colloutero@ausl.pr.it.

Per contattare lo Spazio giovani, il consultorio dedicato a chi ha tra i 14 e i 19 anni, è attivo l’indirizzo email: spaziogiovanisudest@ausl.pr.it

Se non ci si può presentare all’appuntamento prenotato, si ricorda l’importanza di disdire la visita con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, chiamando lo 0521 865335, il numero verde 800 629 444 o tramite fascicolo sanitario elettronico.

