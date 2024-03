115 opere 30 collezionisti 93 artisti

Palazzo del Governatore – Piazza Giuseppe Garibaldi, Parma

20 aprile – 21 luglio 2024

Opere di Pablo Picasso, Marc Chagall, Marcel Duchamp, Giorgio de Chirico, Otto Dix, Victor Brauner, Man Ray, Giorgio Morandi, Lucio Fontana, Marino Marini, Conrad Marca-Relli, Mario Schifano, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis e molti altri.

Sabato 20 aprile l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma aprirà al pubblico la mostra CONTEMPORANEA. Capolavori dalle collezioni di Parma, presso le sale di Palazzo del Governato-re, nel cuore del centro storico della città di Parma. Curata da Simona Tosini Pizzetti, organizzata e prodotta da Solares Fondazione delle Arti con il sostegno di Destinazione Turistica Emilia, APT Servizi Regione Emilia Romagna, resterà aperta fino al 21 luglio 2024.

L’iniziativa è stata presentata stamattina nella Sala di Rappresentanza del Municipio.

“Contemporanea è un racconto diverso della nostra città. Parma si identifica con tratti culturali legati al romanico, Correggio, Parmigianino e all’Opera meno con quelli che hanno a che fare con la contemporaneità” ha detto il Sindaco di Parma Michele Guerra introducendo lo spirito della mostra “questi tratti sono stati cercati nelle collezioni passando tra le passioni dei nostri concittadini, in una rete che, anche a livello privato, sprigiona una particolare forza culturale. Queste opere saranno riunite nel percorso di Palazzo del Governatore e sapranno restituire una storia legata al collezionismo, all’arte del nostro tempo e anche un nuovo racconto di Parma”.

L’Assessore alla Cultura e al Turismo, il Vice Sindaco Lorenzo Lavagetto ha detto “Con Contemporanea proseguiamo nella direzione di moltiplicare le possibilità di arte e bellezza proposte dalla città di Parma. Dal prossimo 20 aprile sarà possibile la fruizione di straordinari capolavori d’arte finora intimi ed esclusivi di famiglie parmigiane. Si tratta di una mostra autorevole, la crediamo capace di attrarre visitatori anche da oltre i nostri confini, e si tratta di una proposta unica perché opere straordinarie saranno visibili al pubblico per la prima volta e, in maniera eccezionale, raccolte tutte insieme. E’ una mostra che rafforza l’identità di Parma come città di cultura, di una comunità amante dell’arte e l’idea di vivere in un privilegiato scrigno di meraviglie.”

Andrea Gambetta Presidente di Solares Fondazione delle Arti “Contemporanea è una sorpresa perché ritrae una Parma meno tradizionale e perché mostra una sorprendente qualità nella ricerca privata e delle istituzioni verso l’arte contemporanea e sinergie positive con altre arti come cinema e fotografia comprendendo anche un performante catalogo con le fotografie di Mauro Davoli che custodirà la visione delle opere dopo che saranno tornate nelle loro sedi”.

In esposizione 115 opere di 93 artisti di rilievo internazionale, selezionate tra il patrimonio delle più prestigiose collezioni private di Parma, per raccontare tra pitture, sculture e rare fotografie di performance cento anni di espressione artistica contemporanea italiana ed europea. Si tratta di opere di collezioni private che verranno esposte al pubblico per la prima volta, la mostra sarà quindi un’occasione imperdibile per vederle raggruppate in un percorso espositivo d’eccezione. L’inedito ed irripetibile progetto espositivo si inserirà tra le bellezze che Parma offre dall’età romanica, al Rinascimento all’epoca del Barocco e le esperienze che mette a disposizione come Città Creativa UNESCO per la Gastronomia.

Strutturata in ventidue sezioni che seguono un andamento cronologico con focus alterni su diversi movimenti e artisti, Contemporanea attraversa un secolo di storia dell’arte del Novecento rappresentando le diverse tendenze grazie a un ricco viaggio sapientemente costruito attraverso le opere. Da Duchamp a Picasso, da Morandi a Casorati passando per De Chirico, Sironi, Burri, Pistoletto e molti altri grandi artisti, l’esposizione è al contempo uno sguardo d’eccezione sul Novecento e un osservatorio prezioso sul collezionismo e sull’immenso patrimonio culturale che queste opere rappresentano per la città di Parma e per tutta la cultura nazionale.

La curatrice Simona Tosini Pizzetti sottolinea il valore culturale del collezionismo necessariamente associato a questo progetto espositivo: «Negli ultimi decenni cambiamenti epocali hanno fatalmente aumentato il rapporto dell’arte contemporanea con il mondo dell’economia e della finanza e si è affermata sempre di più la figura del collezionista internazionale, spesso in stretto contatto con i direttori dei musei più importanti, che riesce persino a condizionare i processi di valorizzazione degli artisti». Già nel 1982 Attilio Bertolucci scriveva, in occasione della mostra Pittura e Scultura del secolo XX 1910-1980 presso la Galleria D’Arte Consigli, progetto culturale da cui Tosini Pizzetti prende le mosse per delineare un percorso legato al collezionismo in città: «L’ideale, che quadri o sculture acquistati per il piacere personale, egoistico (sacro egoismo), possano non disperdersi, e, quando possibile, venire offerti al piacere degli occhi di tutti, abitanti o forestieri, nella città a dimensione umana, civile, che ancora è Parma, ad onta del vento del consumismo, necessariamente volgare, che invade un po’ tutto e tutti».

Accompagnerà l’esposizione il catalogo pubblicato da Dario Cimorelli Editore (24×28 cm, 304 pp., 150 immagini, 34 Euro).

CONTEMPORANEA. Capolavori dalle collezioni di Parma

Date: dal 20 aprile al 21 luglio 2024

Luogo: Palazzo del Governatore, Piazza Giuseppe Garibaldi, Parma

Produzione e organizzazione: Comune di Parma e Solares Fondazione delle Arti

Orari e giorni di apertura:

Dal mercoledì alla domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18.30).

Il 25 aprile chiusura anticipata alle 15 (ultimo ingresso ore 14.30).

Chiusa il lunedì e il martedì.

Sito mostra: www.contemporanea-parma.it