Continua il viaggio di “Musica in Castello”, gli eventi dall’8 al 13 luglio

Una nuova settimana densa di appuntamenti per la rassegna “Musica in Castello”, con un programma itinerante che toccherà non solo la provincia di Parma ma anche quelle di Reggio Emilia, Piacenza e Cremona.

Il calendario di luglio riprenderà martedì 8 a Rio Saliceto (RE), nel Piazzale del Municipio, dove si esibirà la cantautrice Mille con una tappa del suo tour “C’est Fantastique!”, un’occasione unica per scoprire i brani e la forza espressiva di quest’artista eclettica con una voce da diva d’altri tempi e una scrittura capace di commuovere, divertire e sedurre al tempo stesso.

Mercoledì 9 luglio si tornerà in provincia di Parma, e per la precisione al Parco delle Terme di Lesignano de’ Bagni che ospiterà il gruppo musicale Cailín Rua Collective, con la più autentica tradizione della session irlandese. “Dal pub al palco” il passo è breve con questa formazione che coinvolgerà il pubblico eseguendo brani tradizionali dell’isola “di smeraldo” dal ritmo vivace, libero e imprevedibile.

Paolo Jannacci sarà, invece, l’ospite d’eccezione nella serata di giovedì 10 luglio prevista nella suggestiva cornice di Villa Sforza Fogliani a Castelnuovo Fogliani-Alseno (PC). Le canzoni e la vita del padre Enzo rivivranno nel concerto-spettacolo “Ecco tutto qui”, dal titolo di una canzone contenuta in “Foto Ricordo”, album del 1979, e poi ripreso nell’omonima biografia. Tra musica e racconti, affidati anche alle parole dello scrittore Enzo Gentile, in scena con Jannacci, si ricostruirà un mosaico gioioso e insieme tragico dell’indimenticato cantautore meneghino.

Tra gli artisti più interessanti e originali del panorama musicale contemporaneo, già vincitori della sedicesima edizione di X Factor, i Santi Francesi saranno i protagonisti dell’evento all’Anfiteatro Parco dei Melograni di Varano de’ Melegari (PR), venerdì 11 luglio, realizzato in collaborazione con Biricca Cooperativa Sociale e con Fondazione Caterina Dallara. Parole e musica si intrecceranno anche qui in “Volevamo suonasse autentico” per dar vita a una serata speciale insieme al talentuoso duo composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese.

La provincia di Cremona accoglierà, invece, sabato 12 luglio la band dei Mé, Pék e Barba, con il loro folk contagioso e trascinante. A Piadena Drizzona, nel Parco Devid Piazza, il gruppo storico della bassa parmense – capace d’incrociare le sonorità dei Modena City Ramblers, di Davide Van De Sfroos e dei Luf di Dario Canossi, mantenendo sempre un approccio originale alle suggestioni musicali emiliane – compirà “Un viaggio Clandestino, fino al termine della notte” sulle note di cover di memorabili brani della tradizione popolare.

La settimana si concluderà domenica 13 luglio a Pellegrino Parmense (PR) con un concerto straordinario della Filarmonica Arturo Toscanini, diretta dal Maestro Danila Grassi. Nel giardino dello splendido Castello Pallavicino risuoneranno, in un’atmosfera sognante e magica, le partiture classiche di W.A. Mozart, di G. Rossini e di F. Mendelssohn.

Tutti gli appuntamenti sono ad INGRESSO LIBERO, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Orario d’inizio spettacoli: ore 21.30

In caso di maltempo:

– la serata dell’ 8 luglio si svolgerà nel Teatro Comunale di Rio Saliceto

– la serata del 9 luglio si terrà nella Sala Civica “P. Il Danese” di Lesignano Bagni

– la serata del 10 luglio si svolgerà ugualmente

– la serata dell’ 11 luglio avrà luogo all’Auditorium Dallara Academy

– la serata del 12 luglio si terrà al Teatro dell’Oratorio di Santa Maria Assunta di Piadena Drizzona

– la serata del 13 luglio avrà luogo presso la Chiesa di San Giuseppe di Pellegrino Parmense

“Musica in Castello” è organizzata da Piccola Orchestra Italiana aps e dai Comuni che ospitano gli eventi.

Per il programma completo della rassegna www.musicaincastello.it