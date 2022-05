Continua la campagna del Pd in strada e nei quartieri

Il Partito Democratico di Parma oggi, Sabato 28 Maggio, era nelle piazze e quartieri di Parma, a San Lazzaro, Molinetto, Oltretorrente e in Centro Storico in Via Mazzini. Continua la campagna elettorale sul territorio dei dem che continuano a macinare consensi. Una campagna che vuole occupare le piazze digitali e fisiche proponendo l’unità e serietà come tratti distintivi.

“È grande l’impegno che noi, Giovani Democratici di Parma, stiamo mettendo per una campagna elettorale che ritorna ad essere tra la gente, nelle strade e nelle piazze. Ritornare con i banchetti in quei luoghi è per noi molto importante, conoscere quali sono i problemi della città per impegnarsi a risolverli. Stiamo riscontrando che la gente di Parma è contenta di trovarci, di parlarci e di scambiare delle opinioni sul futuro della città. Una risposta importante che ci da, ancora una volta, tanto stimolo a continuare.” Vincenzo Guida, segretario dei Giovani Democratici di Parma.

“Il nostro impegno per i giovani di Parma non è solo stando sul territorio, in questi mesi abbiamo lavorato un corposo documento con le nostre proposte per la città che Michele Guerra ha sottoscritto e sono state inserite nel programma di coalizione. Proponiamo più spazi di aggregazione giovanile, più tutele per i giovani lavoratori e aiuti per la ricerca di un lavoro di qualità, più tutele per le seconde generazioni, aiuti che consentano di migliorare il benessere psicologico, sostegni a patire dalle scuole all’università creando una città a misura di studente. Tema importante per noi è la tutela dell’ambiente per una vera sostenibilità ambientale che consenta maggiori investimenti sulla mobilità pubblica e sull’efficientamento energetico.”

Nei prossimi giorni e settimane continuerà l’operazione sul territorio e ci saranno diverse iniziative per sostenere il candidato sindaco Michele Guerra, la coalizione “Uniti vince Parma” e i 32 candidati del Partito Democratico.