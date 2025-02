Anche nella giornata di oggi, come accaduto per tutta la giornata di ieri e durante la notte, continuano gli interventi di rimozione della neve da parte dei mezzi all’opera per conto della Provincia di Parma.

Sono una trentina i mezzi, tra spartineve e spargisale, che sono intervenuti e stanno intervenendo in particolare nelle strade provinciali che si trovano oltre i 600 metri di altitudine.

Al momento non sono state rilevate situazioni di particolare complessità.