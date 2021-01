Contrasto alla spaccio: trovati 200 g di hashish

Operazione straordinaria di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti quella effettuata da personale della Polizia di Stato nella giornata di giovedì scorso.

Sul territorio, nonostante il maltempo, è stato dispiegato un contingente del Reparto Prevenzione Crimine unitamente ad una squadra del reparto Cinofili di Bologna, tutte coordinate da una pattuglia appartenente alla locale Squadra Volanti.

Durante il servizio i cani Jago e Barack hanno setacciato Parco Falcone e Borsellino, la zona dei viali cittadini ed il parco Ducale rinvenendo un grande quantitativo di sostanza stupefacente sottratta così al mercato dello spaccio.

Nello specifico il personale a quattro zampe ha rinvenuto 52,8 grammi di stupefacente nel parco falcone e borsellino, 131 grammi nel Parco Ducale e 25,7 lungo viale Vittoria.

La sostanza, rinvenuta e sequestrata, è stata analizzata dal personale della Polizia Scientifica che ha accertato trattarsi di cannabinoidi ed Hashish.

Le pattuglie hanno inoltre pattugliato la città durante tutto il servizio avvalendosi del sistema predittivo X-LAW per la migliore prevenzione del crimine ed in special modo del fenomeno dei furti in abitazione.

Il bilancio complessivo del servizio ha visto pertanto controllate 22 persone e 13 veicoli. Sotto sequestro un quantitativo pari a 209,50 grammi di Hashish.

Constatati i risultati ottenuti, il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata e l’effetto deterrente svolto dalle pattuglie, a questa attività ne seguiranno altre, con il fine di contrastare incisivamente lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Questura di Parma