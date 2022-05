Contrasto alla violenza giovanile: gli interventi dei carabinieri negli ultimi mesi nel parmense

Nella circostanza si vuole evidenziare il costante ed incessante impegno profuso da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma sia in città che in Provincia. Grazie alla massiccia e capillare presenza sul territorio, i carabinieri sono riusciti, nel corso di questi mesi ad individuare, la totalità, dei presunti autori degli episodi che hanno creato più allarme sociale anche con riferimento alle aggregazioni giovanili. In particolare, un breve e analitico riepilogo delle principali operazioni svolte, sino ad ora dai Carabinieri per fronteggiare ed arginare il fenomeno:

I Carabinieri della Stazione di Collecchio, a febbraio, hanno eseguito una misura cautelare della permanenza in casa su disposizione del Tribunale dei Minori di Bologna, nei confronti di cinque ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, che durante la sagra della Croce a Collecchio, si sono resi responsabili di furto;

I Carabinieri della Stazione di Felino, a febbraio, hanno denunciato sette giovani, tra i 14 ed i 15 anni, per incendio e danneggiamento del muro del teatro del paese;

I Carabinieri della Stazione di Noceto, a marzo, hanno denunciato due 17enni per lesioni nei confronti di coetani;

I Carabinieri della Stazione di San Secondo Parmense, a marzo, hanno denunciato cinque giovani, tra i 15 ed i 17 anni, per violenza privata, minacce e lesioni bei confronti di un 14enne.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, a marzo, hanno denunciato due minori ed una maggiorenne per aggressione ed insolvenza fraudolenta nei confronti di un tassista.

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, ad aprile, hanno eseguito una misura cautelare del collocamento in comunità su disposizione del Tribunale dei Minori di Bologna, nei confronti di tre 15enni responsabili a diverso titolo di rapina ed estorsione;

I Carabinieri della Stazione di Fornovo Taro, ad aprile, hanno denunciato sei giovani tutti residenti a Parma, tra i 15 ed i 17 anni, per danneggiamento della lavanderia a gettoni del paese.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, ad aprile, hanno denunciato tre giovani, tra i 15 ed i 17 anni, quali presunti autori delle percosse e minacce aggravate nei confronti di una 15enne all’interno di un istituto superiore della città

Oltre a quanto sopra giova altresì evidenziare che numerosi sono stati anche i giovani identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria minorile per comportamenti devianti/ pregiudizievoli.